Снос чеченских указателей под Кизляром попал на видео

10 июня 2019, 23:57

Опубликовано видео сноса ночью указателей Чечни в Дагестане. Судя по видеозаписям, дагестанцы снесли дорожные знаки с надписью "Шелковской район", установленные на окраине Кизляра.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни и Дагестана в конце января договорились о демаркации границы между республиками. 16 апреля, после скандала с односторонним определением границы чеченской стороной, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение в госреестр недвижимости сведений о границе решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы должны выполнить до 15 декабря.

16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой спорный участок земли на границе с Кизлярским районом Дагестана около села Новомонастырского. Представитель аппарата Рамзана Кадырова пояснил, что чеченская сторона не дождалась реакции дагестанской стороны. Дагестанская комиссия по вопросу демаркации границы не посещала село, рассказали 12 апреля местные жители.

"Жители Дагестана сообщают об изменениях границы с Чечней. В частности, сообщается, что установлен новый дорожный знак границы Шелковского района Чечни, уходящий в глубь дагестанского населенного пункта Кизляр. Власти Дагестана хранят молчание", - говорится в сегодняшней публикации в "Главком РИ". На видео, опубликованном каналом, виден дорожный знак с надписью "Чеченская республика. Шелковской р-н". "Вот вам и surprise. По ходу, мы находимся в Шелковском районе. <...> Территория Кизляра стала территорией Чеченской республики", - комментирует голос за кадром.

На другом видео, опубликованном сегодня в сообществе Dagforum в Instagram, видно, как ночью группа мужчин демонтирует знак с надписью "Чеченская республика. Шелковской р-н". "Общественность Кизлярского района вообще крайне возмущена", - комментирует закадровый голос.

"Из за их преступного бездействия возможны вот такие негативные последствия... У меня лично нет никаких сомнений, что полная ответственность и в дальнейшем будет за Комиссией по границам РД. Которая кинула в плане информ[ационной] осведомленности свой народ и спровоцировала молодежь на подобные действия", - говорится в тексте публикации.

Комментаторы по-разному оценили действия людей на видео. "Правильно, Кизляр - не Чечня, а Дагестан", - поддержал их пользователь соцсети esaldarov.zagir. "Это же не столб, обозначающий границу, а знак предупреждающий для водителей. Одумайтесь, какие могут быть границы между братскими народами?" - написал e_l_b_r_u_s_68. "Может, это провокаторы специально табличку повесили, чтобы конфликт зародился?" - предположил _ramazan_makh_05.

"С Ингушетии начали земли забирать, теперь до нас добрались", - прокомментировала публикацию ibragimova8708.

"Несогласованность действий правительства Дагестана и Чечни и нежелание информировать население о своих планах и публичных действиях привело к тому, что население, подогреваемое недоверием к власти, начинает действовать самостоятельно", - прокомментировал сегодня ситуацию автор Telegram-канала "Спросите у Расула".

"Пока руководство республики поджало хвост, неравнодушные жители Дагестана снесли этот указатель! Молодцы братья", - написал пользователь Facebook Адам Сомали.

"Позавчера проезжал по трассе, при выезде с Кизляра на Махачкалу был знак указатель: прямо на Грозный, влево на Махачкалу. Так сразу за знаком пост с чеченским флагом. Ни к чему не призываю, просто раньше не наблюдал его", - отметил другой пользователь соцсети Рамазан Адуев.

Судя по фотографиям, которые разместил на своей странице в Instagram председатель общественной организации "Молодёжь Табасаранского района" Муса Габибов, на выезде из Кизляра было установлено два дорожных знака с надписью “Чеченская республика. Шелковской р-н”. "Окрестности Кизляра стали Чеченской республикой, Шелковским районом. Где же вы, общественники, борцы за границы, которые говорили всему народу Республики Дагестан, [что] наше останется нашим, ни сантиметра не заберут, где?" - написал он сегодня на своей странице в Instagram.

"Кавказский узел" пока не смог проверить подлинность видео с дорожными знаками и достоверность информации о сносе жителями Дагестана указателей на выезде из Кизляра.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".