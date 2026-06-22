Мусаева Зарема Абуязитовна

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Зарема Мусаева — осужденная по двум уголовным делам жена бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и мать четверых детей. Она стала объектом многолетнего преследования чеченских властей. Правозащитные организации рассматривают дело Мусаевой как политически мотивированное и связанное с давлением на семью Янгулбаевых.

12 мая 2026 года правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. К 21 июня было собрано более 200 тысяч рублей, что позволяет закрыть все необходимые потребности на полгода. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки . Подробно об уголовном преследовании Заремы Мусаевой рассказывается в справке «Кавказского узла».

Дело о «дезорганизации работы колонии»

В марте 2026 года Шалинский горсуд повторно признал Зарему Мусаеву виновной по делу о «дезорганизации работы колонии» и назначил ей три года и десять месяцев лишения свободы. Это решение последовало спустя три недели после того, как Верховный суд Чечни отменил предыдущий приговор по тому же обвинению. Адвокаты заявляли, что обвинение «физически невозможно» из‑за состояния здоровья Мусаевой, подчеркивая, что она «едва ходит и передвигается с опорой».

Первый приговор по этому делу был вынесен в августе 2025 года. Тогда Мусаева получила три года и одиннадцать месяцев лишения свободы. В феврале 2026 года Верховный суд Чечни отменил приговор, указав на процессуальные нарушения, однако следствие добилось нового рассмотрения, завершившегося повторным обвинительным вердиктом . Правозащитники связывали второе дело с попыткой «удержать Мусаеву в заключении любой ценой.

По версии следствия, в октябре 2024 года Мусаева во время перевозки из больницы она якобы ударила сотрудника ФСИН и сорвала с него погон, когда она ехала с ним в машине. Она категорически отрицала свою вину, назвав это заранее спланированной фабрикацией и местью . «Кавказский узел» отмечал, что суд отказался учитывать медицинские документы и доводы защиты.

Приговор по делу о мошенничестве и «применении насилия к полицейскому

В июле 2023 года, Мусаева была осуждена по уголовному делу о мошенничестве и «применении насилия к полицейскому». Ахматовский райсуд назначил ей пять с половиной лет колонии, позднее, в сентябре 2023 года, Верховный суд Чечни смягчил наказание до пяти лет колонии‑поселения. В марте 2024 года Кассационный суд в Пятигорске сократил срок Зареме Мусаевой на три месяца – до четырех лет и девяти месяцев, удовлетворив просьбу прокурора.

В первом деле Мусаевой было две статьи обвинения –159 и 318 Уголовного кодекса России. Как пояснял адвокат Мусаевой Александр Савин, по статье о мошенничестве в показаниях свидетелей нет ни слова о Мусаевой. Мадина Азимова, с которой во версии следствия Мусаева осуществляла мошенническую схему, действовала самостоятельно. "Никто о ней <Мусаевой> не знал, никто о ней не говорил", - указал Савин. Биллингов, подтверждающих взаимодействие Мусаевой и Азимовой также нет. Единственный свидетель, который говорил о Мусаевой на суде, Джабраилов, пришел на суд в сопровождении Азимовой и признался, что зависит от нее материально.

Проведенные экспертизы по второй статье обвинения были подвергнуты сомнению даже судом первой инстанции. При этом в проведении экспертизы за пределами региона защите было отказано. Ее сын Абубакар Янгулбаев (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) в интервью расследовательскому изданию 1 : «Она не могла сопротивляться – она больной человек, её просто тащили». Правозащитники называли дело политически мотивированным и связанным с давлением на семью Янгулбаевых.

Длительные и частые судебные заседания сказались на состоянии Заремы Мусаевой. В конце февраля она сообщила, что в чеченском изоляторе у нее ухудшилось здоровье и начало пропадать зрение. Защита требовала проведения медицинской экспертизы и госпитализации, но суд неоднократно отказывал . В июне 2023 года она все-таки была госпитализирована из СИЗО для обследования, которое подтвердило серьезное ухудшение ее здоровья .

Правозащитники требовали передачи ее дела в другой регион, но поучали отказы.

В конце октября 2024 года против Заремы Мусаевой было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 321 УК РФ – о дезорганизации деятельности колонии.

Похищение в Нижнем Новгороде

Вечером 20 января 2022 года сотрудники чеченских силовых структур ворвались в квартиру семьи Янгулбаевых в Нижнем Новгороде и насильно вывезли ее в Грозный. Ее Мусаеву увезли «без обуви, без верхней одежды и без жизненно необходимого инсулина» . На следующий день Рамзан Кадыров подтвердил ее доставку в Чечню и заявил, что семью Янгулбаевых «ждет тюрьма или подземелье». Видео, опубликованное чеченским омбудсменом 27 января 2022 года, показывало Мусаеву в полуобморочном состоянии. Родственники утверждали, что она находилась под давлением и не получала необходимой медицинской помощи.

31 января стало известно, что на Мусаеву завели уголовное дело. По версии следствия, в полиции она расцарапала одному из силовиков лицо.

Биография

Зарема Мусаева родилась 3 августа 1969 года в Грозном.

Окончила Чеченский государственный университет.

В 1990‑е пережила обе чеченские войны; по словам сына, «месяцами жила в подвалах под обстрелами» .

В 2000‑е и 2010‑е годы Мусаева жила между Грозным и Нижним Новгородом, занималась домом и воспитанием четверых детей – внесенные Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов сыновей Абубакара, Ибрагима, Байсангура и дочери Алии. До 2022 года не была публичной фигурой и не участвовала в политической деятельности 2 .

Муж – Сайди Янгулбаев, бывший федеральный судья. Сыновья – фигуранты конфликтов с чеченскими властями. После похищения Мусаевой и угроз «уничтожением» от чеченских властей семья покинула Россию .

К моменту похищения у нее был диагностирован инсулинозависимый сахарный диабет, тяжелые заболевания позвоночника и суставов, гипертония .

Семья Янгулбаевых принадлежит тейпу Келой. Одним из самых известных его представителей являлся Зелимхан Яндарбиев .

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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