Дочь Мусаевой объяснила мотивы обращения к Айшат Кадыровой

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Чеченские власти никак не отреагировали на обращение Алии Янгулбаевой к дочери главы Чечни с призывом помочь освободить мать, Зарему Мусаеву. Сама Мусаева и ее семья возлагают надежды на обмен заключенными с Западом, но девушка решила попробовать обратиться и к старшей дочери Рамзана Кадырова. На передачи Зареме Мусаевой удалось собрать 212 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня Алия Янгулбаева опубликовала в соцсети открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой, старшей дочери главы Чечни. В своем обращении Янгулбаева попросила посодействовать в освобождении её матери, Заремы Мусаевой.

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни вынес приговор Зареме Мусаевой по второму делу, назначив три года и 11 месяцев заключения по обвинению в дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита.

Чеченские власти не отреагировали на обращение Янгулбаевой

Алия Янгулбаева рассказала, что не верила в то, что мать будет столько лет находиться за решеткой. "Последние пять лет я надеялась, что восторжествует справедливость. У мамы сахарный диабет, и мне казалось невозможным, что она проведет столько времени в заключении. Даже когда ей назначили срок, я все равно верила, что решение отменят и ее отпустят. Я просто не могла представить, что она будет столько лет находиться за решеткой", - рассказала она изданию "Даптар".

По ее словам, идея обратиться к Айшат Кадыровой появилась около полугода назад. "Я обсудила это с братом. Мне хотелось сделать для мамы все возможное. Абубакар меня поддержал и сказал: если я считаю это правильным, то могу попробовать. Мне кажется, что мужчинам порой бывает трудно изменить свое решение. Я знаю по себе, что дочь иногда может найти подход к отцу. <...>. Мне кажется, Айшат тоже сможет найти нужные слова. Насколько мне известно, она любимая дочь своего отца. Кроме того, я слышала, что она делает много добрых дел. Поэтому я решила обратиться именно к ней", - рассказала Алия.

Она отметила, что пока со стороны чеченских властей нее было никакой реакции на ее обращение. "Я думаю, что они уже видели мое письмо. Они обычно быстро все видят. Пока какой-то реакции не будет, я хочу публиковать, публиковать, публиковать. Не постами, а в сториз буду закидывать, закидывать, закидывать", - говорит девушка.

При этом, по ее словам, и сама Зарема Мусаева и ее семья возлагают надежды именно на обмен заключенными между Россией и Западом. "Она почти в каждом письме пишет об этом. Мне кажется, у нее очень большая надежда на обмен. На самом деле все остальные надежды она уже почти потеряла. Но надежда на обмен у нее остается. У меня тоже была такая надежда. <...> Мы очень ждали, что маму могут включить в этот список. Но этого не произошло", - рассказала она.

В августе 2024 года 16 осужденных, в том числе работавший на Северном Кавказе правозащитник Олег Орлов*, были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

Алия Янгулбаева с отцом были вынуждены покинуть страну

Сама Алия сообщила, что после похищения матери ей с отцом пришлось срочно уезжать из России и фактически начинать жизнь заново. "Мы должны были поехать в Грузию через Турцию, но там выяснилось, что у меня ковид. Нас отправили на двухнедельный карантин. Когда карантин закончился, нас направили в Анкару получать визу в Норвегию. Ее выдали очень быстро, и уже на следующий день мы улетели", - говорит она.

По ее словам, она вместе с отцом живет в Норвегии, выучила язык до уровня B2, работает поваром.

"После языковой программы я начала работать. Уже три года работаю поваром. Здесь для этого нужно получить образование и квалификацию. В этом году я собираюсь поступать в университет. Долгое время не могла решить, чем хочу заниматься дальше. В России я почти закончила юридическое образование и думала, что уже поздно возвращаться к этому направлению. Но недавно поняла, что все-таки хочу изучать право", - сообщила Алия.

"В Чечне у меня никого не осталось, кроме мамы. Самое главное для меня сейчас , чтобы она была рядом", - говорит девушка в интервью.

Она добавила, что мать даже сейчас "старается поддерживать" семью. "Говорит всем, что все будет хорошо. Но я знаю, что ей очень плохо. И я знаю, что она очень устала", - отметила Алия.

До необходимой суммы на передачи Мусаевой осталось собрать 88 тысяч рублей

12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, этого хватит на полгода поддержки.

По данным на 21.00 мск, на передачи Зареме Мусаевой собрано 212 165 рублей, следует из данных, размещенных на платформе "Заодно".

Всего удалось собрать 70,72% от необходимой суммы, подсчитал "Кавказский узел".

Сбор через платформу "Заодно" ведет Команда против пыток*.

В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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