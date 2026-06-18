Айшат Кадырова

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Айшат Кадырова – старшая дочь Рамзана Кадырова, чеченский политик и государственный деятель, предпринимательница. Занимала посты министра культуры и вице-премьера Чечни.

Обращение дочери Заремы Мусаевой

К Айшат Кадыровой через соцсети 17 июня 2026 года обратилась дочь Заремы Мусаевой Алия Янгулбаева с просьбой посодействовать в освобождении ее матери. Она попросила Кадырову проявить женскую солидарность и повлиять на решение отца. Дочь Мусаевой подчеркнула, что видит, сколько добрых дел делает Айшат Кадырова, и выразила надежду, что история ее матери «не оставит вас равнодушной» .

Биография

Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской республики. Она - старшая дочь Рамзана и Медни Кадыровых.

До шестого класса Айшат ходила в Ахмат-Юртовскую школу № 1 имени А-Х. Кадырова, а затем на два года перешла на домашнее обучение и изучала Коран. В конце восьмого класса Айшат Кадырова вернулась в обычную школу .

В 2016 году поступила на заочное отделение экономического факультета Чеченского государственного университета

С 2016 года Айшат является директором Firdaws 1 , у нее был еще один проект — ресторан Paris, который открылсяв конце 2019 года .

1 марта 2017 года восемнадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, директор модного дома Firdaws, представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды и парфюма .

В апреле 2017 года вышла замуж «сын погибшего друга отца, его одноклассника». В интервью журналу Tatler она рассказывала о том, что "до свадьбы были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции (Кадырова)". Айшат рассказала также, что сама захотела носить хиджаб и выучить весь текст Корана наизусть, учит арабский язык . Позже, в возрасте 21 года она стала хафизом — человеком, знающим Коран наизусть, указано на официальной странице Министерства культуры Чечни

В октябре 2019 при доме моды Firdaws Айшат Кадыровой был учреждён Культурно-образовательный центр «Firdaws», сотрудничавший с Чеченским Государственным театром им.Х. Нурадилова и с Чеченской Государственной Филармонией им.А. Шахбулатова. Так, зимой 2020 в Париже под эгидой Русских сезонов прошли дни чеченской культуры во Франции. С 2019 года Айшат Кадырова начала с целью оказания поддержки и реализации совместных с домом «Firdaws», проектов в сфере культуры .

На госслужбе

Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".

Айшат первой из детей Рамзана Кадырова получила высокий руководящий пост. 1 сентября 2020 года она была назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики .

В октябре 2021 года Айшат Кадырова получила должность министра культуры республики .

В марте 2022 года Айшат Кадырова посвятила песню чеченским бойцам, которую сама же и исполнила .

2 октября 2023 года Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку .

В августе 2024 года она опубликовала в соцсетях фото с Путиным, отметив, что «это был особенный момент для нее, так как она знает, «как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни» .

В феврале 2024 года стала одним из авторов инициативы единоразово поощрить тех преподавателей школы, что продолжают учить детей родному язык .

В конце февраля 2025 года Айшат Кадырова в соцсетях сообщила, что приняла решение покинуть должность замглавы правительства Чечни и намерена заниматься бизнес-проектами, в том числе модным домом Firdaws. "Направление соцблока играет важную роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины", - заявила она.

Владелица бизнеса

В марте 2025 года Айшат Кадырова стала единоличным владельцем компании "Чеченские минеральные воды", производящей минеральную воду, соки и нектары, холодные чаи, снеки, газированные напитки и энергетики. Изначально с момента создания в 2007 году предприятие принадлежало фонду имени Ахмата Кадырова.

21 марта 2025 года из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пропала информация о том, какими компаниям владеет и управляет Айшат Кадырова, сообщило издание "Верстка"*, ссылаясь на данные сервиса "Контур.Фокус".

В конце октября 2025 года у Айшат появился заводской комплекс из швейной фабрики одежды "под всемирно известным чеченским брендом "Firdaws"", склада и общежития для рабочих, сообщил Рамзан Кадыров. На кадрах, опубликованных в его Telegram-канале, показано строящееся четырехэтажное длинное здание, в котором идут отделочные работы. Кадыров упомянул также про скорое открытие фирменного магазина "Firdaws" в торгово-развлекательном центре "Грозный-Молл и ресторане "Lunaliq" на проспекте Путина, не уточнив в сообщении, кому он принадлежит .

Награды и звания

В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил ее медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды этого модного дома .

В марте 20201 года была награждена почетным знаком «За трудовое отличие» .

В декабре 2021 года она получила медаль «За защиту прав человека» и звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» .

23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики . За "огромный вклад в усовершенствование сферы культуры региона", пояснил награждение министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

В сентябре 2022 года Айшат Кадырова получила медаль «Сто лет образования Чеченской Республики» ..

В октябре чеченские СМИ написали о том, что Айшат Кадырова посетила ДНР, где ей вручили орден Дружбы ..

В марте 2023 года Айшат получила награду Южной Ocетии «Орден Дружбы» .

4 сентября 2023 года Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Награда вручена “за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность”, следует из текста указа президента Российской Федерации № 651 "О награждении государственными наградами Российской Федерации".

3 октября 2023 года глава Чечни своим указом присвоил Айшат Кадыровой звание народной артистки Чечни .

В феврале 2024 года она получила награду «Орден ДНР» .

В июне 2024 года Айшат Кадырова награждена медалью «За большие заслуги перед татарским народом» — это награда Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар». Награждение состоялось в ходе национального татарского праздника Сабантуй в Грозном .

В сентябре 2024 года Айшат Кадырова получила медаль «За заслуги в сфере здравоохранения» .

В ноябре 2024 «за личные заслуги, связанные с поддержанием духа российских бойцов, участвующих в специальной военной операции» она была награждена награждена медалью Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова .

Под санкциями

В июле 2020 года Айшат Кадырова была включена в санкционный список США, как лицо, связанное с Рамзаном Кадыровым. В сентябре 2022 года включена в расширенный санкционный список США из-за военной спецоперации, Под санкции попал также дом моды Firdaws .

В октябре 2022 года внесена в санкционный список Японии .

В декабре 2022 года внесена в санкционный список Швейцарии и стран Евросоюза .

*внесен в реестр иностранных агентов

Примечания