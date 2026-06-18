Айшат Кадырова
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Айшат Кадырова – старшая дочь Рамзана Кадырова, чеченский политик и государственный деятель, предпринимательница. Занимала посты министра культуры и вице-премьера Чечни.
Обращение дочери Заремы Мусаевой
К Айшат Кадыровой через соцсети 17 июня 2026 года обратилась дочь Заремы Мусаевой Алия Янгулбаева с просьбой посодействовать в освобождении ее матери. Она попросила Кадырову проявить женскую солидарность и повлиять на решение отца. Дочь Мусаевой подчеркнула, что видит, сколько добрых дел делает Айшат Кадырова, и выразила надежду, что история ее матери «не оставит вас равнодушной» 1.
Биография
Айшат Рамзановна Кадырова родилась 31 декабря 1998 года в селе Центорой Курчалоевского района Чеченской республики. Она - старшая дочь Рамзана и Медни Кадыровых.
У Рамзана Кадырова 10 родных детей – четыре сына (Ахмат, Зелимхан (Али), Адам, Абдуллах) и шесть дочерей (Айшат, Карина (Хадижат), Хеди (Хутмат), Табарик, Ашура и Эйшат). О семье Кадырова и ее встроенности во власти рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главный клан Кавказа - семья Кадырова".
До шестого класса Айшат ходила в Ахмат-Юртовскую школу № 1 имени А-Х. Кадырова, а затем на два года перешла на домашнее обучение и изучала Коран. В конце восьмого класса Айшат Кадырова вернулась в обычную школу 2.
В 2016 году поступила на заочное отделение экономического факультета Чеченского государственного университета 3
С 2016 года Айшат является директором Firdaws, у нее был еще один проект — ресторан Paris, который открылсяв конце 2019 года 4.
1 марта 2017 года восемнадцатилетняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, директор модного дома Firdaws, представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды и парфюма 5.
В апреле 2017 года вышла замуж «сын погибшего друга отца, его одноклассника». В интервью журналу Tatler она рассказывала о том, что "до свадьбы были знакомы две недели. Живут в своем доме, в пяти минутах от резиденции (Кадырова)". Айшат рассказала также, что сама захотела носить хиджаб и выучить весь текст Корана наизусть, учит арабский язык 6. Позже, в возрасте 21 года она стала хафизом — человеком, знающим Коран наизусть, указано на официальной странице Министерства культуры Чечни 7
В октябре 2019 при доме моды Firdaws Айшат Кадыровой был учреждён Культурно-образовательный центр «Firdaws», сотрудничавший с Чеченским Государственным театром им.Х. Нурадилова и с Чеченской Государственной Филармонией им.А. Шахбулатова. Так, зимой 2020 в Париже под эгидой Русских сезонов прошли дни чеченской культуры во Франции. С 2019 года Айшат Кадырова начала с целью оказания поддержки и реализации совместных с домом «Firdaws», проектов в сфере культуры 8.
На госслужбе
Кто из родственников, друзей и односельчан Рамзана Кадырова продвинулся по карьерной лестнице, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о кадровой политике Кадырова".
Айшат первой из детей Рамзана Кадырова получила высокий руководящий пост. 1 сентября 2020 года она была назначена на должность первого заместителя министра культуры Чеченской Республики 9.
В октябре 2021 года Айшат Кадырова получила должность министра культуры республики 10.
В марте 2022 года Айшат Кадырова посвятила песню чеченским бойцам, которую сама же и исполнила 11.
2 октября 2023 года Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что одобрил кандидатуру дочери Айшат Кадыровой на должность заместителя председателя правительства региона по социальному блоку 12.
В августе 2024 года она опубликовала в соцсетях фото с Путиным, отметив, что «это был особенный момент для нее, так как она знает, «как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни» 13.
В феврале 2024 года стала одним из авторов инициативы единоразово поощрить тех преподавателей школы, что продолжают учить детей родному язык 14.
В конце февраля 2025 года Айшат Кадырова в соцсетях сообщила, что приняла решение покинуть должность замглавы правительства Чечни и намерена заниматься бизнес-проектами, в том числе модным домом Firdaws. "Направление соцблока играет важную роль в развитии республики, но я думаю, что эта работа больше подходит для сильного мужчины", - заявила она.
Владелица бизнеса
В марте 2025 года Айшат Кадырова стала единоличным владельцем компании "Чеченские минеральные воды", производящей минеральную воду, соки и нектары, холодные чаи, снеки, газированные напитки и энергетики. Изначально с момента создания в 2007 году предприятие принадлежало фонду имени Ахмата Кадырова.
21 марта 2025 года из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) пропала информация о том, какими компаниям владеет и управляет Айшат Кадырова, сообщило издание "Верстка"*, ссылаясь на данные сервиса "Контур.Фокус".
В конце октября 2025 года у Айшат появился заводской комплекс из швейной фабрики одежды "под всемирно известным чеченским брендом "Firdaws"", склада и общежития для рабочих, сообщил Рамзан Кадыров. На кадрах, опубликованных в его Telegram-канале, показано строящееся четырехэтажное длинное здание, в котором идут отделочные работы. Кадыров упомянул также про скорое открытие фирменного магазина "Firdaws" в торгово-развлекательном центре "Грозный-Молл и ресторане "Lunaliq" на проспекте Путина, не уточнив в сообщении, кому он принадлежит 15.
Награды и звания
В марте 2020 года Рамзан Кадыров наградил ее медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой" после показа в Париже коллекции одежды этого модного дома 16.
В марте 20201 года была награждена почетным знаком «За трудовое отличие» 17.
В декабре 2021 года она получила медаль «За защиту прав человека» 18 и звание «Заслуженный работник культуры Чеченской Республики» 19.
23 июня 2022 года она получила орден Кадырова - высшую награду Чеченской Республики 20. За "огромный вклад в усовершенствование сферы культуры региона", пояснил награждение министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
В сентябре 2022 года Айшат Кадырова получила медаль «Сто лет образования Чеченской Республики» 21..
В октябре чеченские СМИ написали о том, что Айшат Кадырова посетила ДНР, где ей вручили орден Дружбы 22..
В марте 2023 года Айшат получила награду Южной Ocетии «Орден Дружбы» 23.
4 сентября 2023 года Владимир Путин наградил Айшат Кадырову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Награда вручена “за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность”, следует из текста указа президента Российской Федерации № 651 "О награждении государственными наградами Российской Федерации".
3 октября 2023 года глава Чечни своим указом присвоил Айшат Кадыровой звание народной артистки Чечни 24.
В феврале 2024 года она получила награду «Орден ДНР» 25.
В июне 2024 года Айшат Кадырова награждена медалью «За большие заслуги перед татарским народом» — это награда Межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар». Награждение состоялось в ходе национального татарского праздника Сабантуй в Грозном 26.
В сентябре 2024 года Айшат Кадырова получила медаль «За заслуги в сфере здравоохранения» 27.
В ноябре 2024 «за личные заслуги, связанные с поддержанием духа российских бойцов, участвующих в специальной военной операции» она была награждена награждена медалью Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова 28.
Под санкциями
В июле 2020 года Айшат Кадырова была включена в санкционный список США, как лицо, связанное с Рамзаном Кадыровым. В сентябре 2022 года включена в расширенный санкционный список США из-за военной спецоперации, Под санкции попал также дом моды Firdaws 29.
В октябре 2022 года внесена в санкционный список Японии 30.
В декабре 2022 года внесена в санкционный список Швейцарии и стран Евросоюза 31.
*внесен в реестр иностранных агентов
Примечания
- https://newdosh.media/en/news/ty-mozes-pomoc-moej-mame-doc-zaremy-musaevoj-napisala-otkrytoe-pismo-ajsat-kadyrovoj
- Что известно про дочь Рамзана Кадырова Айшат? // Аргументы и факты, 02.09.2020
- https://mk-chr.ru/mk_gov_front/page/3/page_id/29134
- Дочь Кадырова открыла ресторан на месте библиотеки в Грозном // Журнал "Компания", 05.01.2020.
- Дочь Кадырова представила коллекцию женской одежды // РИА «Новости», 01.03.2017.
- Старшая дочь Кадырова вышла замуж // РИА Новости 17.04.2017.
- https://mk-chr.ru/mk_gov_front/page/3/page_id/29134
- ttps://mk-chr.ru/mk_gov_front/page/3/page_id/29134
- Глава Чечни объяснил назначение Айшат Кадыровой замминистра ее заслугами в сфере культуры // ТАСС, 01.09.2020.
- Айшат Кадырова назначена министром культуры ЧР // ИА "Чечня сегодня", 08.10.2021.
- Айшат Кадырова посвятила песню чеченским бойцам // ИА "Чечня сегодня", 20.03.2022.
- https://t.me/RKadyrov_95/3937
- «Это было очень волнительно»: Айшат Кадырова опубликовала фото с Путиным // ИА «Чечня сегодня», 21.08.2024.
- у Молодцы, дочки: в Чечне учителя родного языка получат по 100 тысяч рублей // Федерал-пресс, 21.02.2024.
- https://t.me/RKadyrov_95/6114
- Айшат Кадырову наградили за вклад в культуру Чечни // РИА Новости, 10.03.2020.
- https://chechnya.gov.ru/wp-content/uploads/documents/287-5.pdf
- Айшат Кадыровой вручили медаль «За защиту прав человека» // Грозный Тв, 24.12.2021.
- Айшат Кадыровой присвоено звание «Заслуженный работник культуры ЧР» // ИА "Чечня сегодня", 28.12.2021.
- Айшат Кадырову наградили орденом Кадырова // ИА "Чечня сегодня", 23.06.2022.
- Айшат Кадырова награждена медалью «Сто лет образования Чеченской Республики» // ИА "Чечня сегодня", 18.09.2022
- Денис Пушилин вручил Айшат Кадыровой орден Дружбы // ИА Чечня сегодня, 16.10.2022
- Указом Президента Южной Осетии Айшат Кадырова удостоена «Ордена Дружбы» // ИА Чечня сегодня, 11.03.2023.
- https://t.me/RKadyrov_95/3939
- Айшат Кадырова награждена орденом ДНР // ИА «Чечня сегодня», 16.02.2024.
- Айшат Кадырова награждена медалью «За большие заслуги перед татарским народом» // ИА «Чечня сегодня», 30.06.2024.
- Айшат Кадырова удостоена медали «За заслуги в сфере здравоохранения» // ИА «Чечня сегодня», 02.09.2024.
- Айшат Кадырова награждена Медалью Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова ИА «Чечня сегодня», 01.11.2024.
- https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20220915
- Япония ввела санкции против родственников Кадырова и Шойгу // РБК, 07.10.2022.
- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D2477