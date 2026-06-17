Дочь Заремы Мусаевой попросила Айшат Кадырову помочь в освобождении матери

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Алия Янгулбаева опубликовала в соцсети Instagram* открытое письмо, адресованное Айшат Кадыровой, старшей дочери главы Чечни. В своем обращении Янгулбаева попросила Кадырову посодействовать освободить её мать, Зарему Мусаеву.

Как писал "Кавказский узел", к началу июня на передачи политзаключенной Зареме Мусаевой в колонии удалось собрать за три недели более 149 тысяч рублей. Этих денег хватит на передачи на три месяца. Сбор помощи продолжается, чтобы оплачивать передачи в течение шести месяцев, необходимо 300 тысяч рублей.

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита.

Обращение Алии Янгулбаевой было опубликовано сегодня в группе aliya.yangulbaeva в Instagram*. К 21.30 мск публикация набрала 72 отметки "нравится" и 10 комментариев.

"Айшат, я обращаюсь к тебе по поводу моей мамы - Заремы Мусаевой, которая уже пятый год без вины сидит в тюрьме, несмотря на ее тяжелый сахарный диабет", - пишет Алия Янгулбаева в своем письме.

Янгулбаева призвала Кадырову проявить женскую солидарность и повлиять на решение отца, чтобы Мусаева смогла встретить свой 57-й день рождения на свободе в кругу семьи.

"Ты сама, и дочь, и мать... Ты способна, как никто другой понять боль дочери и боль невиновной матери. И эту боль я не желаю испытать никому. Мужчинам бывает порой трудно изменить свое решение, но именно женщины умеют находить слова, которые способны растопить даже самое твердое сердце", - говорится в сообщении.

Дочь Мусаевой подчеркнула, что видит, сколько добрых дел каждый день делает Айшат Кадырова для людей, кто нуждается в помощи. Она выразила надежду, что история мамы не оставит равнодушной дочь Рамзана Кадырова.

"Я прошу только об одном: помоги сделать так, чтобы Зарема Мусаева встретила свой 57-ой день рождения не за решеткой, как в предыдущие годы, а на свободе, рядом со своей семьей", - написала в заключение Алия Янгулбаева.

В начале апреля 2025 года правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".