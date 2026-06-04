Собрана почти половина суммы на поддержку Заремы Мусаевой

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Более 149 тысяч рублей на передачи Зареме Мусаевой в колонии удалось собрать за три недели. Этих денег хватит на передачи на три месяца. Сбор помощи продолжается, чтобы оплачивать передачи в течение шести месяцев, необходимо 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", за пять дней на передачи Зареме Мусаевой собрано более 79 тысяч рублей. 12 мая правозащитники объявили сбор средств для политзаключенной Заремы Мусаевой, которая нуждается в лекарствах и специальном диабетическом питании. Сумма сбора составляет 300 тысяч рублей, эта сумма позволит обеспечить политзаключенную всем необходимым на полгода.

В августе 2025 года Шалинский суд Чечни приговорил Зарему Мусаеву к трем годам и 11 месяцам заключения по делу о дезорганизации работы колонии-поселения. 16 февраля Верховный суд Чечни отменил приговор Мусаевой и по просьбе прокурора направил дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения уголовного дела о дезорганизации деятельности исправительного учреждения суд назначил Зареме Мусаевой 3 года и 10 месяцев колонии-поселения. Мусаева обжаловала приговор. Судом была безоговорочно принята сторона обвинения, а право Заремы Мусаевой на защиту в ходе двухдневного рассмотрения дела было нарушено, заявила защита.

Собрана почти половина суммы на передачи для политзаключенной Заремы Мусаевой, сообщила Команда против пыток*.



"Собранных денег хватит, чтобы три месяца передавать в колонию продукты, рекомендованные врачом для поддержания диеты, диабетические товары и средства гигиены", - говорится в сообщении.

Как указали правозащитники, 500 рублей в каждой передаче идет на покупку бутилированной воды и соков, 1000 рублей - на свежие овощи, фрукты, сухофрукты, заменитель сахара, сладости для больных диабетом. 2000 рублей - на средства гигиены, бытовую химию, в том числе на средства для стерилизации после уколов инсулина, которые Зарема делает ежедневно. Еще 3000 рублей - затраты на покупку молока, мяса, рыбы.

"Полноценное меню критически важно при диагнозе Заремы - он предполагает строгую диету, несоблюдение которой чревато ухудшением качества жизни: повышенной утомляемостью, помутнением зрения, поражением кровеносных сосудов и нервной системы", - подчеркнули правозащитники.

Из-за инсулинозависимого диабета ей необходимо строго соблюдать рекомендации врачей, следить за уровнем сахара в крови и исключить из рациона вредные продукты. В условиях колонии правильное меню соблюдать сложно, говорится в сообщении.

По данным на 13.35 мск, на передачи Зареме Мусаевой собрано 149751 рубль, следует из данных, размещенных на платформе "Заодно".

Общая сумма сбора - 300 тысяч рублей, этих средств хватит на шесть месяцев поддержки Мусаевой.

В марте 2025 года правозащитники собирали такую же сумму на годовой запас лекарств, средств реабилитации и расходных материалов, необходимых Мусаевой. Две трети нужной суммы были собраны за две недели. "Спасибо за поддержку, вы меня спасаете", - написала Зарема Мусаева после передачи лекарств.

В начале апреля правозащитники направили в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям жалобу чеченской политзаключенной Заремы Мусаевой. В ней женщина указала, что ее наказывают за действия сыновей, которые выступают с критикой руководства Чечни, а судебные заседания по делу идут с нарушениями.

Зарема Мусаева - супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева. Чеченские силовики увезли ее 20 января 2022 года из квартиры в Нижнем Новгороде. После этого Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей".

О конфликте Кадырова с Янгулбаевыми можно прочитать в справках "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова" и "Главное о борьбе кадыровцев с Янгулбаевыми".

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