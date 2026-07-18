Мурдиев поблагодарил Кадырова за поддержку

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Роман Мурдиев записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, поблагодарив за поддержку и оказанную помощь.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля стало известно, что Роман (Муслим) Мурдиев вышел на свободу. Жители Чечни, комментируя в соцсети сообщение о его освобождении, отметили, что за судьбу Мурдиева переживала вся республика.

Ролик, на кадрах которого Роман (Муслим) Мурдиев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова, 17 июля разместил Instagram*-паблик chp_checchnya. На кадрах видео Мурдиев, глядя в объектив камеры, говорит на чеченском языке. "Муслим Мурдиев поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова", – сказано в описании видео.

Перевод слов Мурдиева привел один из читателей "Кавказского узла". "Пусть Аллах будет доволен оказанной тобой помощью, высказанными тобой от всего сердца словами (поддержки). С твоей поддержкой, словами и оказанной помощью, время, проведённое там, не показалось мне таким тяжёлым", – привел читатель свою версию перевода слов Мурдиева.

Большая часть пользователей, которые прокомментировали видеообращение Мурдиева к Кадырову в Instagram*-паблике chp_checchnya, высказались в поддержку подростка. При этом часть комментаторов заявила, что Мурдиеву не за что благодарить главу Чечни.

"Его за что благодарить?" – спросил пользователь klerk_u.

"За что?" – задался вопросом пользователь _llllllll_llll_llllllll_.

"Он тебе ничем не помог", – считает adam749612.

Напомним, 14-летний Роман Мурдиев был обвинен в нарушении общественного порядка и применении насилия. Поводом для уголовного дела стала драка, в которой подросток, по его словам, заступился за знакомого 12-летнего мальчика. По версии защиты, Мурдиев защищал мальчика от другого участника конфликта. Подробнее о деле Мурдиева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров".

В контексте расследования дела в отношении Романа Мурдиева глава Чечни Рамзан Кадыров в декабре 2024 года раскритиковал руководителей МВД и Следкома – Владимира Колокольцева и Александра Бастрыкина, заявив об их профнепригодности. "Дело Мурдиева говорит о том, что люди, которые сидят наверху, такие как Бастрыкин и Колокольцев, сидят не на своих местах", – процитировало Кадырова ИА "Чечня сегодня".

4 декабря 2024 года глава Чечни заявил, что Мурдиева не посадят. Тогда он сообщил, что делом Мурдиева занимаются правозащитники, депутаты, сенаторы и он лично. "Его они не посадят, ничего с ним не сделают. Я сам лично со всеми разговаривал. Он скоро освободится", – выразил уверенность Рамзан Кадыров, которого процитировало агентство "Чечня сегодня".

29 сентября 2025 года суд приговорил Мурдиева к году и 11 месяцам лишения свободы. Он был отправлен в воспитательную колонию в Волгоградской области.

Мать Мурдиева обратилась к Владимиру Путину с просьбой обеспечить безопасность ее сына. По словам матери Мурдиева, ей поступали угрозы с обещаниями отомстить за избитого Адамом Кадыровым Никиту Журавеля. Обращение матери Мурдиева вызвало множество вопросов у пользователей соцсетей. Они выразили удивление внезапным этапированием подростка и молчанием Рамзана Кадырова, который обещал, что Мурдиева "не посадят".