Абхазские сельчане самостоятельно привели в порядок территорию мемориального комплекса
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Жители села Нижняя Эшера прибрали территорию у мемориала Владиславу Ардзинба. Другие жители Абхазии, комментируя инициативу сельчан в соцсети, задались вопросом, почему чиновники не содержат мемориальный комплекс в порядке. Также они раскритиковали людей, которые бросают мусор.
Пост о том, что жители села Нижняя Эшера Сухумского района самостоятельно убрали мусор на территории у мемориала Владислава Ардзинба, 29 июня разместил Instagram*-паблик chp_abh.
"Была проведена уборка территории и приведён в порядок участок возле мемориального комплекса", – сказано в посте.
К публикации прикреплено видео, на кадрах которого показано множество лежащих на земле бутылок. Затем снова показано это же место, но уже без мусора.
Эта запись в Instagram*-паблике chp_abh, на который подписано около 94,9 тысячи пользователей, на 10.00 мск 1 июня набрала 793 отметки "Нравится" и 62 комментария. Часть их авторов похвалила участников субботника.
"Ребята молодцы", – написал ipekchyan003. "Большие молодцы", – отметил vitia_djmic.
Другая часть пользователей задалась вопросом, почему администрация не следит за порядком на территории мемориального комплекса.
"Молодцы ребята. А где администрация района? Уход за мемориалом не входит в их функции?" – поинтересовался пользователь ank3019a.
"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это как надо не уважать себя, природу, то место, где ты живёшь?" – отметил пользователь e_l_i_s_o_.
"Ребята молодцы. Но когда мы научимся беречь нашу природу и не сорить?" – задался вопросом пользователь maka787877.
Комментаторы призвали к соблюдению чистоты. "Молодцы ребята, правда, но люди – это ведь наша земля и город, как так можно?" – написала lia_dziba.
"Ничего себе, мусора сколько набросали. Инопланетяне с Марса, наверное?" – сыронизировала lagulaagocha.
"Через пару дней будет так же, как было. Когда мы научимся ценить свою природу?" – спросила chanba_madina_.
"Мне стыдно, что мы не можем жить в чистоте. Стыдно, что в таком месте столько мусора. Стыдно, что не бережем природу, животных, птиц. Стыдно и больно за землю нашу, которую подарил нам Господь. Берегите землю, будьте добрее. Молодцы ребята, не каждый сделает такое, а вот каждый может бросить мусор, и таких немало", – подчеркнула sveta_taran1.
"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Сухума призвали власти решить проблему с вандализмом. Неизвестные оставляют надписи на сухумской набережной, рассказал абхазский блогер Владимир Квачахия. Горожане, комментируя его пост в соцсети, призвали власти установить видеокамеры и ввести жесткое наказание за вандализм.
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