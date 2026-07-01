×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:00, 1 июля 2026

Абхазские сельчане самостоятельно привели в порядок территорию мемориального комплекса

Уборка территории у мемориала Владиславу Ардзинба. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Нижняя Эшера прибрали территорию у мемориала Владиславу Ардзинба. Другие жители Абхазии, комментируя инициативу сельчан в соцсети, задались вопросом, почему чиновники не содержат мемориальный комплекс в порядке. Также они раскритиковали людей, которые бросают мусор.

Пост о том, что жители села Нижняя Эшера Сухумского района самостоятельно убрали мусор на территории у мемориала Владислава Ардзинба, 29 июня разместил Instagram*-паблик chp_abh.

"Была проведена уборка территории и приведён в порядок участок возле мемориального комплекса", – сказано в посте.

К публикации прикреплено видео, на кадрах которого показано множество лежащих на земле бутылок. Затем снова показано это же место, но уже без мусора.

Эта запись в Instagram*-паблике chp_abh, на который подписано около 94,9 тысячи пользователей, на 10.00 мск 1 июня набрала 793 отметки "Нравится" и 62 комментария. Часть их авторов похвалила участников субботника.

"Ребята молодцы", – написал ipekchyan003. "Большие молодцы", – отметил vitia_djmic.

Другая часть пользователей задалась вопросом, почему администрация не следит за порядком на территории мемориального комплекса.

"Молодцы ребята. А где администрация района? Уход за мемориалом не входит в их функции?" – поинтересовался пользователь ank3019a.

"Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это как надо не уважать себя, природу, то место, где ты живёшь?" – отметил пользователь e_l_i_s_o_.

"Ребята молодцы. Но когда мы научимся беречь нашу природу и не сорить?" – задался вопросом пользователь maka787877.

Комментаторы призвали к соблюдению чистоты. "Молодцы ребята, правда, но люди – это ведь наша земля и город, как так можно?" – написала lia_dziba.

"Ничего себе, мусора сколько набросали. Инопланетяне с Марса, наверное?" – сыронизировала lagulaagocha.

"Через пару дней будет так же, как было. Когда мы научимся ценить свою природу?" – спросила chanba_madina_.

"Мне стыдно, что мы не можем жить в чистоте. Стыдно, что в таком месте столько мусора. Стыдно, что не бережем природу, животных, птиц. Стыдно и больно за землю нашу, которую подарил нам Господь. Берегите землю, будьте добрее. Молодцы ребята, не каждый сделает такое, а вот каждый может бросить мусор, и таких немало", – подчеркнула sveta_taran1.

"Кавказский узел" также писал, что ранее жители Сухума призвали власти решить проблему с вандализмом. Неизвестные оставляют надписи на сухумской набережной, рассказал абхазский блогер Владимир Квачахия. Горожане, комментируя его пост в соцсети, призвали власти установить видеокамеры и ввести жесткое наказание за вандализм.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Сухум. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=wDSJGQDfyT0
07:56, 29 июня 2026
Жители Сухума призвали власти решить проблему с вандализмом
Танк грузинской армии в Цхинвали. Август 2008 г. Фото: Ryzhenkova Yulia https://ru.wikipedia.org/
14:40, 26 июня 2026
Пользователи соцсети сочли запоздалым решение ЕСПЧ о смерти грузинских пленных
Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
11:40, 20 июня 2026
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума
Инал Хашиг. Фото: https://jam-news.net/ru/
22:54, 19 июня 2026
Абхазский журналист Хашиг исключен из российского реестра иноагентов
Задержание в Абхазии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:52, 18 июня 2026
Суд в Абхазии приговорил гражданина Грузии к сроку в колонии по обвинению в шпионаже
Персоналии
Скриншот https://youtu.be/8PUjcL9Ofxw
15:00, 30 июня 2026
Роберт Мубарякович Кузовков (Семен Скрепецкий)
Марат Камболов. Фото https://nrcki.ru/product/nrcki/-50678.shtml
10:55, 30 июня 2026
Камболов Марат Аркадьевич
Зарема Мусаева. Фото https://t.me/no_torture/3204*
10:50, 30 июня 2026
Мусаева Зарема Абуязитовна
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
13:11, 7 марта 2025
BERG...man Tbilisi
77
Сила власти не в процентах, набранных на выборах, а в управлении
Фото
11:38, 3 марта 2025
BERG...man Tbilisi
120
Реакция Грузии на выборы в Абхазии и унижение Трампом - Зеленского
Фото
10:56, 2 марта 2025
BERG...man Tbilisi
102
Победа Гунбы, Кремль, фантазии vs политическая реальность и шансы оппозиции
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Южный окружной военный суд. Фото: пресс-служба суда / Вконтакте
30 июня 2026, 21:16
Житель Ингушетии получил срок за подготовку атаки на храм в Сунже

Пожар на НПЗ в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Фото: https://www.instagram.com/p/DXtQI98jaN9/?img_index=1 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
30 июня 2026, 18:51
Региональный режим ЧС отменен в Туапсе

Семья Хадижат и Макшарипа Дзахкиевых. Фото: пресс-служба главы Ингушетии
30 июня 2026, 15:34
Семья матери-героини из Ингушетии пожаловалась на отсутствие помощи с жильем

Заправка в Краснодаре. Фото Елены Синеок, Юга.ру
30 июня 2026, 10:41
Попытка Кондратьева объясниться о причинах скачка цен на топливо вызвала иронию у жителей Кубани

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше