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01:52, 18 июня 2026

Суд в Абхазии приговорил гражданина Грузии к сроку в колонии по обвинению в шпионаже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Абхазии признал Шалву Хизанишвили виновным в шпионаже, приговорив его к шести годам и девяти месяцам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года гражданин Грузии Шалва Хизанишвили был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности Абхазии в селе Шашикуара. Впоследствии он был обвинен в шпионаже.

Служба безопасности Абхазии заявила, что еще один гражданин Грузии Эмзар Багишвили, 1968 года рождения, был задержан 10 марта, а 12 марта в отношении него возбуждено дело о шпионаже. Пользователи соцсети подвергли сомнению версию абхазских следователей о том, что задержанный гражданин Грузии добывал информацию о ситуации в регионе. Авторы большинства комментариев выразили сомнение в версии следствия. Они обратили внимание, что получить информацию о происходящем в небольшом регионе можно разными способами, и не обязательно для этого отправлять человека собирать информацию.

Приговор Шалве Хизанишвили вынес судья Марат Авидзба. Гражданин Грузии признан виновным в шпионаже (статья 274 УК Абхазии), сообщила 17 июня пресс-служба Верховного суда Абхазии.

Кроме того, он признан виновным в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств (часть 1 статьи 217 УК Абхазии).

"Хизанишвили назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мера пресечения в отношении Хизанишвили до вступления в законную силу остается прежней - содержание под стражей", - говорится в сообщении суда.

"Кавказский узел" также писал, что сочинка Ксения Алыпова записала видеообращение к жителям Абхазии с извинениями за то, что гуляла в Гагре в панаме с изображением флага Грузии.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

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Автор: Кавказский узел

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