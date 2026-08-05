Отчет властей о наличии бензина вызвал скепсис жителей Абхазии

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Заявленные властями Абхазии поставки из России бензина пока не привели к улучшению ситуации на заправках, указали жители республики в Telegram. По их словам, на АЗС сохраняются многочасовые очереди, а водителям отпускают лишь по 20 литров горючего.

Как информировал "Кавказский узел", ранее абхазские водители сообщили об ухудшении ситуации с топливом. По их словам, на некоторых заправках автомобили выстраиваются в несколько рядов, занимая в том числе полосу встречного движения. Также автомобилисты рассказали, что проводят в очередях несколько часов и вынуждены ездить за топливом в другие населенные пункты.

Из России в Абхазию отгружено около 1600 тонн бензина АИ-92, отчитался глава Минэнерго республики Батал Мушба на встрече с премьер-министром Владимиром Делбой. "Из них в ближайшие два дня ожидается поступление 350 тонн топлива. Еще 600 тонн – в течение недели. Дополнительные объемы планируется получить в течение 10–15 дней", – привел 4 августа "Интерфакс" слова Мушбы.

Пост о дополнительной поставке топлива был опубликован в телеграм-канале "ЧП Абхазия", на который подписаны около 44 тысяч пользователей. На 11.45 мск 5 августа эта запись набрала 38 реакций и 18 комментариев.

Участники обсуждения обратили внимание, что отгрузка топлива из России не означает его фактического поступления на заправки Абхазии. Этим они объяснили расхождение между отчетом властей и сохраняющимися очередями.

"Не поступило, а отгружено", – подчеркнула Салима.

"Топливо только отгружено для поставки в Абхазию. Оно пока не поступило в республику", – пояснила она другому участнику обсуждения.

"Спасибо большое за подробный ответ, а то вижу, что вроде были новости о поступлении бензина, но километровые очереди до сих пор сохраняются", – написал пользователь Animal Planet.

Водители также сообщили, что продолжают проводить на заправках по несколько часов, при этом объем отпускаемого топлива ограничен.

"Но почему все еще такие огромные пробки? Говорят, выдают только 20 литров", – задался вопросом пользователь Animal Planet в другом комментарии.

"Надо, чтобы чиновники заправляли свои машины на заправках среди обычных граждан, которые часами стоят за несчастными 20 литрами. Может, тогда до них дойдет, как людей мучают", – заявил Астамур.

Жители сельской местности указали, что дефицит топлива сохраняется и за пределами крупных городов. Они призвали чиновников лично приехать на АЗС и оценить ситуацию.

"Все, оказывается, у них под контролем. А сельчанам как быть? Пусть на АЗС приедут, встанут в очередь и заправят свои автомобили", – написал пользователь bata.

"400 тонн отгрузили – куда и кому? Топлива как не было, так и нет. "Роснефть" только как-то еще держится, у нее всего одна АЗС на выезде. В городе нет топлива, куда смотрите, ребята?" – добавил он.

Напомним, 30 июля власти Абхазии отчитались, что в республику поступило 414 тонн автомобильного бензина, а поставка остальных объемов топлива ожидалась в начале августа. После этого местные жители указали в соцсети, что на АЗС по-прежнему сохраняются очереди, топлива не хватает, а его качество остается низким.