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Кавказский узел

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    21:00, 30 июля 2026

    Власти Абхазии назвали временными проблемы с поступлением бензина

    НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

    Правительство Абхазии заявило о поступлении 414 тонн бензина, отметив, что перебои на отдельных АЗС носят временных характер. Жителей призвали не приобретать топливо впрок. 

    Как писал "Кавказский узел", в Абхазии появились длинные очереди на заправки. Вечером 29 июля появились ролики с заправки "Подорожник", где вдоль обочины дороги в очереди выстроились десятки машин, по данным комментаторов, объем отпуска топлива ограничен 20 литрами.

    В приграничных с Россией районах Абхазии выросли цены на топливо. На некоторых АЗС цены повысились более чем на 10 процентов, сообщили 13 июля жители республики в Telegram.

    Правительство Абхазии проинформировало, что сегодня в республику поступило 414 тонн автомобильного бензина, при этом, поставка остальных объемов топлива ожидается в начале августа, сообщает пресс-служба Кабинета министров на официальном сайте.

    По данным Кабмина, перебои с топливом на отдельных автозаправочных станциях носят временный характер. Жителей призвали приобретать топливо только в объеме, необходимом для повседневных нужд.

    В правительстве также сообщили, что запасов дизельного топлива достаточно для обеспечения потребностей населения и организаций. Ограничения на его реализацию планируется снять в ближайшие дни.

    "Правительство Абхазии информирует, что в сложившихся условиях вопрос поставок бензина и дизельного топлива остается приоритетным. Взаимодействие по стабилизации ситуации на топливном рынке ведется со всеми уполномоченными российскими органами власти и поставщиками", - говорится в сообщении Кабмина.

    Напомним, проблема с топливом в России возникла на фоне атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге страны. Проблема с комплектующими для установки на автомобили газобаллонного оборудования возникла не только в Астраханской области, но и в других регионах. Это привело к долгому ожиданию смены топливной системы, а цены на установку ГБО и на газ существенно выросли. Переход на газ – не универсальное решение и не подходит для всех, заявили 11 июля опрошенные "Кавказским узлом" водители.

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    Автор: "Кавказский узел"

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