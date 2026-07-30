Пользователей Facebook* удивил разброс данных о числе комбатантов из Чечни

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Разница между озвученными властями Чечни общим числом участников военной операции и количеством находящихся в зоне боевых действий комбатантов не объясняется лишь ротацией подразделений. Одним из вероятных объяснений могут быть разные задачи, возложенные на сформированные в Чечне подразделения, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний такой отчет был опубликован 26 июля. Всего из Чечни для участия в боях на Украине направлены 70520 бойцов, из них 24500 - добровольцы, в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов.

Данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет.

Внимание участников дискуссии в социальной сети привлекла большая разница между общим количеством находящихся в зоне военной операции бойцов из Чечни и фактически находящихся в зоне боевых действий комбатантов. По состоянию на 13 мск, опубликованный 27 июля пост на эту тему в Facebook* «Кавказского узла», собрал 598 комментариев.

«Из 70520 бойцов 24500 - добровольцы. Остальные кто?», -задался вопросом пользователь Абдулла Доскалиев. «Я правильно понимаю, что 70 тысяч отправили, осталось 14? А где остальные 56 тысяч?», - вторила ему Oksana Alekseeva. «Новая группа бойцов? Позвольте, но куда делись старые группы?», - написал Артем Еремцов. «В отпуске», - пошутила Надежда Эфендиева. «Дорога в одну сторону!», - считает Пакот Володимир.

Часть пользователей с сомнением восприняла мотивы участников военной операции из Чечни. «Никто не идет туда добровольно. Если же кто-то идет, то его заставили, а тех, кто пошел добровольно, не жаль», - отметил пользователь с ником Borz Borzaev. «И сколько среди них чеченцев?», - задался вопросом Dilovar Valizoda.

Регулярные отчеты властей Чечни об отправке групп бойцов в зону военной операции вызывают сомнения в том, что все они едут участвовать в боях добровольно, ранее указали пользователи соцсети.

«Предки в могилах переворачивается», - отметил позиционирующий себя как житель Грузии читатель с ником Та ба. «Более подлого способа заработать не найти!», - уверен Игорь Жарков. «Где те чеченцы, гордые и независимые? Сломались после 2-й (чеченской капании)? Сдались?», - отметил Александр Куценко.

"Разница в цифрах не покрывается ротацией"

Экономист и политолог Сергей Жаворонков отметил, что озвученные властями Чечни цифры не дают возможности определить, сколько уроженцев региона участвует в боевых действиях. «Разница между двумя названными цифрами огромна, она не покрывается ротацией», - отметил он.

По словам эксперта отправленные в зону боевых действий люди, возможно, «рассеяны в многочисленных подразделениях «Ахмат». «В итоге под этим брендом оказываются и те, кто находится в зоне боевых действий, и те, кто остается Чечне», - -заключил Жаворонков.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин отметил, что приведенные властями цифры не говорят об участии в боевых действиях уроженцев сугубо Чечни. «Чеченская Республика – это не только Университет спецназа, это еще и армейские подразделения, части Росгвардии. Кто-то может не находиться на передовой, но это могут быть и действия по сбиванию дронов, например. Кроме того, в Чечню, как, например, и в Москву, многие контрактники приезжают из других регионов. Это тоже может вести к расхождению в цифрах», - заявил он.

По мнению Дандыкина, относительно точный метод подсчета комбатантов из каждого региона, может дать учет численности получивших звание ветеранов боевых действий.

"Кавказский узел" также писал, что добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, 14 января 2025 года пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону военной операции вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных.