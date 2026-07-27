Пашинян призвал Путина открыть рынок РФ для армянских товаров

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Запреты на ввоз в Россию армянской продукции противоречат договоренностям двух стран, напомнил Никол Пашинян в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Последний, в свою очередь, настаивал на проведении в Армении референдума в вступлении в ЕС.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая последовательно вводил ограничения на ввоз армянской продукции: цветов свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. С июня запрет был распространен на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а также картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты. 24 июля ведомство объявило о новом запрете - на ввоз молочной продукции из Армении.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, подняв в нем вопрос об ограничениях поставок армянских товаров в Россию. Разговор был посвящен обмену мнениями относительно “возникших в двусторонних экономических отношениях проблем”, сообщила сегодня пресс-служба правительства Армении.

“Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат договорно-правовой базе Армения - Россия и регулированиям Евразийского экономического союза”, - говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

По данным пресс-службы, Пашинян “попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем”. В чем конкретно заключались его предложения по урегулированию, не уточняется, но глава правительства Армении подчеркнул готовность решать вопросы путем “открытого, партнерского и дружественного диалога”.

В разговоре обсуждался также вопрос референдума по вопросу членства Армении в Европейском союзе. “Пашинян подчеркнул, что проведение референдума на практике возможно только после направления Арменией официальной заявки в Европейский союз для членства в ЕС и когда данная тема получит предметный характер”, - отмечается в публикации.

Властям Армении следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, например, провести референдум, который может стать основанием для "интеллигентного развода" двух стран, заявил Путин 9 мая.

Кремль, в свою очередь, обозначил в сообщении о телефонном разговоре Путина и Пашиняна только второй вопрос, умолчав о первом. “Была акцентирована необходимость проведения в Армении в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразэс”, - указано в сообщении на сайте Кремля.

Разговор состоялся “по инициативе армянской стороны, подчеркнуло государственное российское информагентство ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что Никол Пашинян 6 июля посетил Екатеринбург, где встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Армения не может разорвать экономические связи с Россией и ЕАЭС, однако не устранила недоверие между Ереваном и Москвой на фоне риторики армянских властей о вступлении страны в Евросоюз, указали аналитики, комментируя эту поездку.