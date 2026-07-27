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16:00, 27 июля 2026

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

Церемония передачи ордена Мужества семье Висирпаши Абдусаламова. 24 июля 2026 г. Фото: xacavurt.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Висирпаша Абдусаламов из Хасавюрта убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 2046 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июля чиновники и силовики официально назвали имена как минимум 2045 убитых в военной операции на Украине бойцов из Дагестана.

О передаче ордена Мужества семье Висирпаши Абдусаламова - военнослужащего, который был убит в ходе специальной военной операции, отчиталась администрация Хасавюрта в Telegram-канале.

Награду родным убитого бойца передал глава города Корголи Корголиев. Подробности биографии и гибели военнослужащего администрация в сообщении не привела.

Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9500
Не менее 4727 бойцов из СКФО и 4773 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитым на украинском фронте по меньшей мере 2046 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В середине июля администрация Хасавюрта сообщила, что на Украине убит Алимур Шахсаев.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Возглавлявший в феврале 2022 года Дагестан Сергей Меликов первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

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Автор: Кавказский узел

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