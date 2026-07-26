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Кавказский узел

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10:50, 26 июля 2026

Жители Махачкалы пожаловались на состояние дороги

Скриншот публикации https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/DbOi8-MqZXN (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дорога от Хушетского поворота до поворота к магазину "Оливье" в Ленинском районе Махачкалы уже более восьми лет в плохом состоянии, а обращения к чиновникам с требованием её отремонтировать не дают результата, пожаловались местные жители в соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана регулярно жалуются на проблему с инфраструктурой и благоустройством. Так, еще в 2024 году жители села Самилах, расположенного на землях отгонного животноводства, жаловались, что приходится ездить к врачам за более чем 170 километров, а власти не выделяют средства на ремонт дороги. 7 июня текущего года они рассказали, что проблема так и остается нерешенной.

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/DbOi8-MqZXN (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Жители одного из пригородов Махачкалы потребовали внимания чиновников и профильных служб к аварийному состоянию дороги в сторону микрорайна Турали. Поводом для обращения жителей стал инцидент с маршруткой. На видео, опубликованном 25 июля в Instagram*-паблике tut.dagestan, показано, как из-за ухабов на дороге маршрутку стало сильно раскачивать, а некоторые пассажиры в салоне закричали от страха. Далее они потребовали, чтобы водитель остановил маршрутку и открыл двери.

"По словам пассажиров маршрутки № 12а, на участке от Хушетского поворота до поворота к магазину "Оливье" из-за глубоких ям автомобиль сильно раскачивало, что едва не привело к ДТП. В салоне находилось много пассажиров, в том числе дети", – сказано в описании ролика.

По словам местных жителей, дорога в плохом состоянии находится уже давно. "Они просят как можно скорее отремонтировать этот участок дороги, ведь безопасность людей должна быть в приоритете", – сказано в публикации.

Этот пост в Instagram*-паблике tut.dagestan, на который подписаны около 1,6 млн пользователей, на 10.50 мск 26 июля набрал 1787 отметок "Нравится" и 178 комментариев. Комментаторы, позиционирующие себя как местные жители, подтвердили, что дорога находится в плохом состоянии и нуждается в срочном ремонте.

"Там реально дыра, а не дорога. Жалко машины, которые вынуждены каждый день ездить по этой дороге, хотя дорогой это тоже не назовёшь", – указала raiska_paiska.

"Там действительно невозможная дорога", – отметила amimi.mm.

"Я знаю эту улицу, и там реально срочно требуется ремонт дороги. Там невозможно ездить", – написал mansur_magallaayy.

По словам пользователей, проблема существует несколько лет, а жители пытаются самостоятельно засыпать ямы. Обращения к властям, как утверждают комментаторы, заканчиваются формальными ответами.

"Более восьми лет эта дорога в таком состоянии. Местные жители сами как-то пытаются постоянно эти ямы засыпать. Но из-за большегрузов дорога снова превращается в аттракцион", – написал пользователь prosto_rimih.

"Памятник водителям надо поставить за то, что они ещё ездят по этой дороге и возят людей. Столько пишут люди, куда только активисты района не обращались – одни отписки. Просто безобразие", – написала alieva__patimat07.

"Обойдёмся уже без крика души, всё равно нас, простой народ, не услышат", – считает laser_lash_mahachkala.

Некоторые участники обсуждения рассказали об опасных ситуациях во время поездок по этой дороге.

"Мы тоже ехали в тот день с сыном-инвалидом в этой маршрутке. Водитель хотел объехать ямы и свернул на другую дорогу, но там оказалось ещё опаснее: маршрутку перекосило, и мы все чуть не упали в канаву. Люди в панике кричали, стали выпрыгивать на ходу из маршрутки", – написала ki_ka_omarova_999.

"Пока не случится авария с жертвами, чиновники и ответственные лица не начнут ремонт или проверки", – заявил пользователь tsodorova_rostov.

На 10.50 мск 26 июля на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалобы местных жителей на состояние дороги.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана регулярно решают своими силами те или иные проблемы. В частности, 4 марта 2024 года махачкалинцы самостоятельно провели ямочный ремонт на дорогах. 4 января 2024 года жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу, связывающую четыре села. 3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей в ответ на их просьбы об этом.

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Автор: "Кавказский узел"

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