Сельчане в Дагестане самостоятельно отремонтировали дорогу

04 января 2024, 08:39

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Жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет отремонтировали трассу Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, связывающую четыре села, рассказал в соцсети местный житель. Комментаторы раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам сельчан, некоторые пользователи посоветовали им добиваться возмещения расходов.

Как информировал "Кавказский узел", жители дагестанских сел неоднократно своими силами решали проблемы с инфраструктурой, критикуя при этом власти за равнодушие к их проблемам. В частности, 15 октября стало известно, что жители села Сабнова в Дербентском районе самостоятельно заасфальтировали проезжую часть центральной улицы, так как их обращения к властям не дали результатов.

3 декабря 2022 года жители cелa Джугдиль в Дагестане распространили в интернете ролик о том, что вынуждены самостоятельно благоустраивать дороги после того, как получили отказ от властей на их просьбы об этом.

Сообщение о том, что жители одного из высокогорных районов Дагестана за свой счет провели капитальный ремонт дороги Агвали – Гадири – Гигатли – Гачитли, было опубликовано 3 января в паблике "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

На работу у сельчан ушел месяц. Эта дорога связывает четыре села. Сельчане сложились деньгами и, в том числе, наняли бульдозер Т-130. Это помогло привести участок дороги в безопасное состояние. Ремонт был завершен 1 января. Частичную помощь сельчанам оказал глава Цумадинского района, сказано в публикации.

На 08.35 мск 4 января этот пост в паблике "Голос Дагестана" набрал 409 отметок с реакцией пользователей и 122 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала чиновников за равнодушие к проблемам сельчан.

"Пусть стыдно станет хоть чиновникам и другим тем, на ком вся ответственность за эти дороги", – написал Мухаммад Дубайский.

"Стыдно за главу республики, что жителям приходится заниматься такими вещами самостоятельно", – отметил Марат Эфендиев.

"Теперь посчитать все расходы и предъявить счёт местной администрации", – предложил Али Каспийский.

"Вот так всегда, пока сам народ не станет делать, никому нет дела", – отметил пользователь с ником Реджина Миллс.

"Всех министров уволить после этого надо. Народ в них не нуждается", – заявил Рамиль Мусаев.

Другая часть комментаторов заявила, что им также пришлось в своих селах решать проблему своими силами, без участия властей.

"Это мне напоминает моё село. Десять лет не могли электричество провести на новую улицу. С соседями скинулись и провели за свой счёт. Потом приезжал глава администрации и возмущался. Заявил, что он собирался провести", – рассказал Алик Идрисов.

"Скажу честно, я очень много знаю моментов, когда в Дагестане вот так [самостоятельно] делают простые люди. Лично мы сельчане обновили электропроводку в селе, скинулись и купили, и установили. Даже отказались "Дагэнерго" установить то, что купили. Ещё случай. Мы за свой счёт газ, трубы купили и сами за свой счёт установили – работали и варили. И это в Новой Серебряковке. И таких случаев много в Дагестане", – отметил пользователь с ником Имя Фамилия.

"У нас пол села асфальтировано жителями за свой счёт, обновляют водопровода, трансформаторы, фонари на столбах и это все тоже за свои счета. При чем этот процесс уже лет 10 идёт", – заявил Иван Иванов, не указав при этом названия села.

"Акушинский район, села Кулиямахи и Карамахи. Тоже идут такие работы", – написал Мурад Мурадов.

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