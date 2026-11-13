Арестован протаранивший двери отеля в "Москва-Сити" уроженец Дагестана

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Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу 30-летнего Магомеда Алиева до 9 января 2027 года. Мужчина на арендованной машине протаранил стеклянные двери гостиницы "Novotel", сбил охранника и станцевал лезгинку в холле.

Алиев проходит обвиняемым по делу о хулиганстве. 9 ноября он на автомобиле несколько раз целенаправленно въехал во вращающиеся двери гостиницы в деловом центре "Москва-Сити".

Секьюрити не впустили в здание Магомеда Алиева, который вел себя агрессивно. После этого он сел за руль транспортного средства, протаранил двери, сбил охранника, а затем скрылся, повредив шлагбаум на выезде. Все это он сделал "с целью вызвать общественный резонанс и противопоставить себя обществу, продемонстрировать ему свое превосходство и безразличие к принятым нормам поведения и морали", - передает РБК со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Пресненский районный суд Москвы арестовал Магомеда Алиева до 9 января 2027 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают до 7 лет лишения свободы.

9 ноября в социальных сетях появилось видео инцидента на территории делового центра "Москва-Сити". На опубликованных кадрах видно, как водитель отъезжал от входа и вновь направлял машину на двери отеля. В какой-то момент мужчина вышел из автомобиля и начал танцевать. Судя по движениям, он исполнял похожий на лезгинку танец.

Магомед Алиев перед инцидентом неделю числился пропавшим без вести в Ингушетии. Он возвращался с Дальнего Востока на самолете в республику с пересадкой в Москве. Однако в столице его планы внезапно изменились. Мужчина отказался от следующего рейса и бесследно исчез. Не сумев с ним связаться, близкие обратились за помощью в полицию, сообщает "Фортанга".

"Кавказский узел" также писал,что 17 ноября 2017 года шесть человек получили ранения в результате стрельбы на территории делового центра "Москва-Сити". Один из раненых позднее умер. Уголовные дела о хулиганстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия были возбуждены в отношении уроженцев Дагестана, бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова. Еще один участник конфликта, Саид Асадулаев, который после инцидента три года скрывался от следствия, но был арестован, обвинен в хулиганстве с применением оружия.