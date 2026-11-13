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05:05, 13 ноября 2026

Контрактник из Волгоградской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виталий Беликов из Жирновского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1885 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1884 бойцов из Волгоградской области. В тот день администрация Жирновского района сообщила, что в зоне СВО убит Антон Ткаченко из поселка Красный Яр.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч
Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

О смерти контрактника Виталия Беликова сообщила 11 ноября на своей странице во "Вконтакте" администрация Жирновского района.

"Погиб наш земляк, заключивший контракт на участие в специальной военной операции, житель с. Александровка Беликов Виталий Николаевич, 19.06.1981 года рождения. Гвардии рядовой Беликов Виталий Николаевич был пулемётчиком воинской части 41625", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1885 бойцов из Волгоградской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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