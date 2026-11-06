Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч

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Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 9954 бойцов с юга России: 4946 - из СКФО и 5008 - из ЮФО..

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен в рамках действующих законов и на основании данных, озвученных чиновниками - от губернатора до главы села, а также представителями силовых структур.

По данным "Кавказского узла", к 6 ноября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 10 000 бойцов с юга России: 4969 - из регионов СКФО и 5031 - из регионов ЮФО.

Больше всего убитых по-прежнему приходится на Дагестан - 2207. Также подтверждена смерть 981 бойца из Ставропольского края, 599 - из Северной Осетии, 492 - из Кабардино-Балкарии 1 , 265 - из Чечни 2 , 216 - из Ингушетии и 209 - из Карачаево-Черкесии.

Среди регионов ЮФО наибольшее число убитых (1881) приходится на Волгоградскую область. Также признаны убитыми 1065 бойцов из Ростовской области, 896 - из Краснодарского края, 777 - из Астраханской области, 271 - из Калмыкии и 141 - из Адыгеи.

Реальные потери среди комбатантов с Северного Кавказа могут быть значительно выше официально признанных. Эта ситуация характерна для всех регионов СКФО, но особенно актуальна для Чечни: Рамзан Кадыров в феврале 2023 года призвал руководителей регионов не разглашать число убитых. "Не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько", - заявил он.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о "частичной мобилизации". 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. После объявления мобилизации в регионах юга России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий.

О том, что в зоне СВО убит российский военный, первым из представителей властей сообщил Сергей Меликов, занимавший тогда пост главы Дагестана. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине убит офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов, в том числе из Краснодарского края.