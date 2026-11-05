Суд отправил под домашний арест обвиняемых в осквернении мемориала в Нарткале

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Урванский районный суд Кабардино-Балкарии отправил на два месяца под домашний арест двоих мужчин и женщину, обвиняемых в осквернении мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Согласно материалам следствия, вечером 19 октября на территории городского парка, где расположен комплекс "Памятник воинам, погибшим в 1941–1945 годах (братская могила)", находившиеся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемые публично осквернили мемориальное сооружение. На территории комплекса находятся Вечный огонь и мемориальная плита с именами павших защитников Родины.

Следователи утверждают, что все трое принесли к памятнику алкогольные напитки, употребляли их непосредственно на территории мемориального комплекса, а также совершили действия, выражающие неуважение к месту памяти погибших воинов. Происходившее наблюдали посторонние люди, сообщила пресс-служба Урванского районного суда.

"Следствие расценивает произошедшее не просто как нарушение общественного порядка, а как действия, затрагивающие общественную нравственность и память о защитниках Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в пресс-релизе на сайте суда.



По данному преступлению возбуждено уголовное дело по статьям о надругательстве над местами захоронения и о реабилитации нацизма. Санкции по каждой из этих статей предусматривают до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в июне неизвестные сожгли венки у мемориала жителям Прохладного, погибшим при обороне города в 1942 году. Горожане, комментируя этот случай, потребовали от властей найти и наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить случаев вандализма впредь.