×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:56, 21 июня 2026

Жители Прохладного призвали власти решить проблему с вандализмом

Памятник-монумент в Прохладном. Скриншот публикации https://www.instagram.com/chp.nalchik/p/DZ0LvXpM_VJ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Неизвестные сожгли венки у мемориала жителям Прохладного, погибшим при обороне города в 1942 году. Горожане, комментируя этот случай, потребовали от властей найти и наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить случаев вандализма впредь.

Как информировал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии периодически происходят случаи вандализма. Так, 8 ноября 2021 года вандал расписал экспонаты уличного Музея каменных артефактов в Нальчике.

По версии следствия, неизвестные осквернили в Прохладном мемориал, который находится на территории памятника-монумента, посвященного горожанам, воинам Советской армии, командирам и курсантам Полтавского танкового училища, погибшим при обороне города в августе 1942 года.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении символа воинской славы, сообщил 20 июня информационный центр Следственного комитета.

"Отмечается, что мемориал также находится в неудовлетворительном состоянии из-за разрушения плиточной облицовки. Однако мер к его реставрации не принимается", - отметило ведомство.

Пост о том, что неизвестные осквернили мемориал в Прохладном, 20 июня опубликован в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 511 тысяч пользователей. "Неизвестные сожгли венки у памятника защитникам города во время Великой Отечественной", – сказано в публикации.

На 06.55 мск 21 июня эта запись набрала 177 отметок "Нравится" и 60 комментариев.

"Кругом вандалы", – считает adam_bol_16. "Вот воспитание детей", - отметил пользователь 2.8.1.___.

"Вот в таких местах надо ставить камеры. Хотя там машины не ездят, штрафовать некого будет", - написал пользователь martovlik4.

"В Прохладном никогда порядка не было и не будет, поэтому и делают, что хотят. Правильно, может местные власти очнуться и начнут что-то делать", - написала zarina36615.

"Найти и судить. Если несовершеннолетние, то родителям отвечать. Такие [яркоэкспрессивное слово], в случае чего врагов цветами встречать будут", - заявил putnik1917.

На 06.55 мск на сайте администрации Прохладного нет комментариев относительно призывов местных жителей решить проблему с вандализмом.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля 2017 года в Нальчике на Олимпийской аллее неизвестные разбили фонари и сорвали именные таблички спортсменов. Пользователи соцсети тогда возмутились бездействием властей, не предпринимающих мер против непрекращающихся атак вандалов.

30 декабря 2019 года пользователи Instagram* осудили действия вандалов, которые спилили две голубые ели в Нальчике перед Новым годом. Они напомнили, что эти деревья считаются символом Кабардино-Балкарии и растут очень долго.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
07:55, 21 июня 2026
Военный осужден в Кабардино-Балкарии за оставление части
12:37, 20 июня 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии убит в СВО
Мусор в Нальчике. Фото "Кавказского узла".
10:41, 20 июня 2026
Власти Кабардино-Балкарии признали свою вину в проблеме с вывозом мусора
Военнослужащий в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09:43, 20 июня 2026
Военный осужден в Нальчике за кражу и отсутствие в части
20:38, 19 июня 2026
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
Персоналии
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:00, 19 июня 2026
Карапетян Самвел
Баграт Галстанян. Фото www.aysor.am https://www.aysor.am/ru/news/2023/03/07/Баграт-Галстанян/2067088
10:53, 19 июня 2026
Архиепископ Баграт Галстанян
Айшат Кадырова. Фото https://grozny.tv/news/society/63632
11:00, 18 июня 2026
Айшат Кадырова
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
12:14, 15 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
В Кабардино-Балкарии за решетку отправился очередной «шариатский патруль»
Фото
11:52, 12 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
В чем они виноваты? Продолжаются попытки выселить жителей Нейтрино
Фото
18:05, 11 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Коммунальные банкроты. Мусорный оператор оказался еще и неплательщиком налогов
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Вагон с зерном. Фото: https://t.me/azertac_novosti/46279
21 июня 2026, 04:57
Груз зерна отправлен из России в Армению транзитом через Азербайджан

Наводнение в Дагестане. Фото пресс-службы администрации Дербентского района https://t.me/derbentskiyrayon_official/21832
21 июня 2026, 03:57
Более 400 заявлений подали владельцы поврежденных во время наводнения домов в Мамедкале

Скриншот публикации https://www.instagram.com/p/DZws6rTvT9p (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
20 июня 2026, 11:40
Объявление о повышении цен на проезд вызвало недовольство жителей Сухума

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото Алексея Баранова
20 июня 2026, 04:49
Сочинцы пожаловались на мусорный коллапс в городе

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше