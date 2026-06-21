Жители Прохладного призвали власти решить проблему с вандализмом

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Неизвестные сожгли венки у мемориала жителям Прохладного, погибшим при обороне города в 1942 году. Горожане, комментируя этот случай, потребовали от властей найти и наказать виновных, а также установить в городе камеры видеонаблюдения, чтобы не допустить случаев вандализма впредь.

Как информировал "Кавказский узел", в Кабардино-Балкарии периодически происходят случаи вандализма. Так, 8 ноября 2021 года вандал расписал экспонаты уличного Музея каменных артефактов в Нальчике.

По версии следствия, неизвестные осквернили в Прохладном мемориал, который находится на территории памятника-монумента, посвященного горожанам, воинам Советской армии, командирам и курсантам Полтавского танкового училища, погибшим при обороне города в августе 1942 года.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении символа воинской славы, сообщил 20 июня информационный центр Следственного комитета.

"Отмечается, что мемориал также находится в неудовлетворительном состоянии из-за разрушения плиточной облицовки. Однако мер к его реставрации не принимается", - отметило ведомство.

Пост о том, что неизвестные осквернили мемориал в Прохладном, 20 июня опубликован в Instagram*-паблике chp.nalchik, на который подписаны около 511 тысяч пользователей. "Неизвестные сожгли венки у памятника защитникам города во время Великой Отечественной", – сказано в публикации.

На 06.55 мск 21 июня эта запись набрала 177 отметок "Нравится" и 60 комментариев.

"Кругом вандалы", – считает adam_bol_16. "Вот воспитание детей", - отметил пользователь 2.8.1.___.

"Вот в таких местах надо ставить камеры. Хотя там машины не ездят, штрафовать некого будет", - написал пользователь martovlik4.

"В Прохладном никогда порядка не было и не будет, поэтому и делают, что хотят. Правильно, может местные власти очнуться и начнут что-то делать", - написала zarina36615.

"Найти и судить. Если несовершеннолетние, то родителям отвечать. Такие [яркоэкспрессивное слово], в случае чего врагов цветами встречать будут", - заявил putnik1917.

На 06.55 мск на сайте администрации Прохладного нет комментариев относительно призывов местных жителей решить проблему с вандализмом.

"Кавказский узел" также писал, что 6 февраля 2017 года в Нальчике на Олимпийской аллее неизвестные разбили фонари и сорвали именные таблички спортсменов. Пользователи соцсети тогда возмутились бездействием властей, не предпринимающих мер против непрекращающихся атак вандалов.

30 декабря 2019 года пользователи Instagram* осудили действия вандалов, которые спилили две голубые ели в Нальчике перед Новым годом. Они напомнили, что эти деревья считаются символом Кабардино-Балкарии и растут очень долго.

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