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19:25, 5 августа 2026

Двое военных из Ростовской области убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Ранов и Артур Шутько из Шахт убиты на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 963 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 августа власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 961 бойца из Ростовской области.

Сергей Ранов в октябре 2022 года ушел добровольцем на фронт в сводный отряд "Барс‑7". Вернувшись домой после тяжелого ранения, стал активным участником волонтерского движения – инициировал производство медицинских турникетов и стабилизаторов для дронов. Был награжден медалью "За боевые заслуги" посмертно. 

Артур Шутько учавствовал в военной операции с марта 2022 года, был ранен, вернулся в строй. Был убит в сентябре 2024 года. Награжден медалью "За разминирование", медалью Жукова, орденом Мужества посмертно.

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Власти признали убитыми в военной операции не менее 9550 бойцов с юга России
Не менее 4755 бойцов из СКФО и 4795 военных из ЮФО официально признаны убитыми в спецоперации на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 963 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее администрация Шахт сообщала, что в военной операции убит Андрей Калиниченко.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".

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Автор: Кавказский узел

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