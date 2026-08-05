Двое военных из Ростовской области убиты в зоне СВО
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Сергей Ранов и Артур Шутько из Шахт убиты на Украине. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 963 бойца из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", к 5 августа власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 961 бойца из Ростовской области.
Сергей Ранов в октябре 2022 года ушел добровольцем на фронт в сводный отряд "Барс‑7". Вернувшись домой после тяжелого ранения, стал активным участником волонтерского движения – инициировал производство медицинских турникетов и стабилизаторов для дронов. Был награжден медалью "За боевые заслуги" посмертно.
Артур Шутько учавствовал в военной операции с марта 2022 года, был ранен, вернулся в строй. Был убит в сентябре 2024 года. Награжден медалью "За разминирование", медалью Жукова, орденом Мужества посмертно.
Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 963 бойца из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Ранее администрация Шахт сообщала, что в военной операции убит Андрей Калиниченко.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц", - возмущается супруга Василия Штылуна, получившая за убитого в 2022 году мужа пять миллионов рублей от подразделения "Ветераны".
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