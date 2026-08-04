Контрактник из Гуково убит в СВО
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На Украине убит военнослужащий-контрактник Василий Кислинский. С начала спецоперации официально признаны убитыми не менее 959 бойцов из Ростовской области.
Как информировал "Кавказский узел", ранее власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 958 бойцов из Ростовской области.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
В зоне специальной военной операции убит военнослужащий-контрактник Василий Кислинский, сообщила 3 августа на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Гуково.
Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 959 бойцов из Ростовской области.
Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.
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