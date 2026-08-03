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19:37, 3 августа 2026

Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии

Рауф Арашуков (слева). Фото: Ленинский районный суд Оренбурга

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии "Черный дельфин", отказался от приема пищи, заявив о невыносимых условиях труда. 

Как писал "Кавказский узел" родственники пожизненно осужденного Рауфа Арашукова весной получили отказ на просьбу о его переводе из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита бывшего сенатора пообещала обжаловать это решение. Также Арашуков требовал от колонии 100 тысяч рублей компенсации за невыдачу продуктов, но суд в конце апреля отказался удовлетворить этот иск. На заседании  выяснилось, что товары, которые не были выданы, отсутствовали в магазине.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.

Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии особого режима "Черный дельфин" в Оренбургской области, сообщил сегодня его адвокат Дмитрий Трубников. 

По словам защитника, Арашуков отказался от приема пищи с 1 августа и пьет только воду. Бывший сенатор находится в штрафном изоляторе, требование голодовки - обеспечить ему "нормальные условия для работы", передает слова адвоката государственное информагентство ТАСС. 

Заявление о голодовке сегодня утром было опубликовано в Telegram-канале, который ведется от имени Рауфа Арашукова. В нем утверждается, что сотрудник колонии 29 июля вывел бывшего сенатора на работу и распорядился полностью перекрыть доступ воздуха в его рабочую камеру.

“Все потоки воздуха были закрыты. При этом сама рабочая камера не оборудована ни нормальной вентиляцией, ни вытяжкой, не соответствует элементарным требованиям охраны труда и безопасности. В таких условиях работать физически невозможно”, - говорится в публикации. 

По словам Арашукова, в тот день он “не начинал работать”, а во время проверки, сообщил администрации, что не может приступить к работе “из-за отсутствия воздуха и невыносимой жары”. На следующий день, 30 июля, сотрудники колонии заставили его написать объяснительную о нарушении распорядка. День спустя в рабочей камере окно снова было “наглухо закрыто, а ручка от него вообще демонтирована”. 

“Лишь после того, как я потребовал вызвать врача из-за ухудшения самочувствия, ручку окна вернули на место. (...) Я вновь заявил администрации, что работать при температуре, достигающей 40 градусов, без нормального доступа воздуха невозможно. В итоге мне вменили два нарушения за невыход на работу и дали 10 суток ШИЗО”, - утверждается в посте. 

Арашуков добавил, что сотрудник колонии, который ранее закрывал окна в камерах, оскорбил его. “В знак протеста в связи этим беспределом я объявил голодовку”, - заключил он. 

Арашуков ранее работал на швейном производстве. 2 июня адвокат сообщил, что осужденный вышел на работу в “индивидуальный” швейный цех. Telegram-канал, в котором опубликовано заявление о голодовке, ведется от имени Арашукова с ноября 2025 года, в первых публикациях бывший сенатор писал об обвинении в попытке дать взятку.

В октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области за создание благоприятных условий отбывания наказания. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Также суд приговорил пожизненно осужденного экс-сенатора к еще 10 годам заключения.

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Автор: "Кавказский узел"

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