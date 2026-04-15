Кавказский узел

11:05, 15 апреля 2026

Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию

Рауф Арашуков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Родственники получили отказ на просьбу о переводе пожизненно осужденного Рауфа Арашукова из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита экс-сенатора не согласилась с этим решением.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области за создание благоприятных условий отбывания наказания. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Также суд приговорил пожизненно осужденного экс-сенатора к еще 10 годам заключения.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.

Рауфу Арашукову отказали в переводе в колонию в Мордовии, сообщил агентству ТАСС адвокат осужденного Дмитрий Трубников.

"Пришел отказ. Дальше пойдем в суд. Срок для обжалования ответа - три месяца", - приводит сегодня его слова агентство.

В марте Трубников сообщил, что родственники Арашукова подали прошение о его переводе в колонию в Мордовии для возможности личных свиданий с семьей.

"Сейчас написали родственники. Ближе к ним - это Мордовия, ИК-6, где его отец [отбывал наказание]", - процитировало 18 марта адвоката агентство. Трубников тогда уточнил, что ответ должен прийти в течение месяца, говорится в публикации.

Напомним, в октябре 2024 года Рауф Арашуков также требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.

Рауф Арашуков в колонии. Кадр видеосъемки ФСБ.
11:54 07.09.2025
Рауф Арашуков столкнулся с отказами в отправке на СВО
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии несколько раз безуспешно пытался добиться заключения контракта с Минобороны для отправки в зону военной операции. Его адвокат связал отказы с тем, что Арашуков осужден на пожизненный срок.

Тогда же, в октябре 2024 года, на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована просьба о помощи, обращенная к Рамзану Кадырову. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, занимающие положение значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

Об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". Что известно о клане Арашуковых, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны России
08:58, 13 апреля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000
Алибек Шукуров. Скриншот фото администрации Усть-Джегутинского района от 10.04.26, https://t.me/udmunicipal/16284.
19:21, 11 апреля 2026
Боец из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО
04:49, 10 апреля 2026
Бывший министр Карачаево-Черкесии арестован по делу о превышении полномочий
19:47, 7 апреля 2026
Житель Черкесска обвинен в экстремизме и призывах к террору
Черкесский горсуд. Фото из телеграм-канала Объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесии https://t.me/sudpress09/1776
11:10, 4 апреля 2026
Суд согласился перевести из СИЗО Армавира обвиняемых по делу Калиматова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Разрушенный дом в результате наводнения. Краснодарский край, Крымск, июль 2012 г. Фото Никиты Серебрянникова для "Кавказского узла" Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)

Последние записи в блогах
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Фото
22:10, 15 ноября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
5
Депутаты на выход. В Карачаево-Черкесии ликвидируют местные органы власти
Фото
13:12, 27 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
«Это не ЧП... Это катастрофа». Инцидент в Кисловодске с межнациональным подтекстом
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Новостройки в Нальчике. Кадр видео Александр Кравцов-Нальчик (Кабардино-Балкария) на YouTube
14 апреля 2026, 22:41
Власти Кабардино-Балкарии пообещали обеспечить жильем 180 сирот

Алина Джикаева. Фото: alina_djikaeva/Telegram
14 апреля 2026, 19:18
Главред проекта "Сапа" задержана после обысков во Владикавказе

Взрыв мины. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/site/video/308591
14 апреля 2026, 16:02
Сапер погиб при взрыве мины в Азербайджане

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
14 апреля 2026, 13:08
Анапа опередила Сочи по числу бронирований туров на майские праздники

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше