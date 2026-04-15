Близкие Арашукова получили отказ на просьбу перевести его в другую колонию
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Родственники получили отказ на просьбу о переводе пожизненно осужденного Рауфа Арашукова из Оренбургской области в колонию в Мордовии. Защита экс-сенатора не согласилась с этим решением.
Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области за создание благоприятных условий отбывания наказания. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей. Также суд приговорил пожизненно осужденного экс-сенатора к еще 10 годам заключения.
27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. Рауль Арашуков умер в колонии в 2023 году.
Рауфу Арашукову отказали в переводе в колонию в Мордовии, сообщил агентству ТАСС адвокат осужденного Дмитрий Трубников.
"Пришел отказ. Дальше пойдем в суд. Срок для обжалования ответа - три месяца", - приводит сегодня его слова агентство.
В марте Трубников сообщил, что родственники Арашукова подали прошение о его переводе в колонию в Мордовии для возможности личных свиданий с семьей.
"Сейчас написали родственники. Ближе к ним - это Мордовия, ИК-6, где его отец [отбывал наказание]", - процитировало 18 марта адвоката агентство. Трубников тогда уточнил, что ответ должен прийти в течение месяца, говорится в публикации.
Напомним, в октябре 2024 года Рауф Арашуков также требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.
Тогда же, в октябре 2024 года, на странице Рауфа Арашукова в соцсети была опубликована просьба о помощи, обращенная к Рамзану Кадырову. Это обращение вызвано стремлением получить поддержку и добиться смягчения приговора, пояснили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.
Ранее кавказоведы указали, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, занимающие положение значительно выше, чем Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.
