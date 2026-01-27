Кутаев Руслан*

Чеченский общественный деятель, правозащитник. В июле 2014 года был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. После апелляции 31 октября 2014 года срок тюремного заключения был снижен на два месяца. Признан политзаключенным Правозащитным центром "Мемориал"**. Вышел на свободу в декабре 2017 года. 24 января 2023 года ЕСПЧ признал, что уголовное преследование нарушило права Кутаева. 26 января 2026 года вошел в список участников платформы диалога в ПАСЕ.



Биография

Руслан Кутаев* родился 20 сентября 1957 года в селе Ачхой-Мартан ЧИАССР .

В 1993 году Кутаев возглавил созданную им Партию национальной независимости Чечни, выступавшую против антидудаевской оппозиции.

В годы правления Дудаева Руслан Кутаев являлся генеральным директором концерна "Кавказ" (торговля нефтью и нефтепродуктами), а после завершения первой военной кампании в Чечне занимал должность заместителя председателя правительства непризнанной Республики Ичкерия. Он был одним из учредителей общественной организации "Общество русско-чеченской дружбы" (ОРЧД), активно проявившей себя в первые годы "контртеррористической операции" на территории Чечни.

В начале 1996 года Кутаев участвовал в подписании соглашения между лидерами партий и движений "Круглого стола" - продудаевской Ассамблеи партий и комитетов и представителями Главного штаба Чеченской Республики Ичкерия о необходимости объединения сил для выступлений за прекращение военных действий на территории ЧР и вывод российский войск. (Прим. "Кавказского узла" - "Круглый стол" был создан в Грозном в июне 1995 года по инициативе правительства национального возрождения. В его состав вошли лидеры правительственных, проправительственных, "нейтральных" и некоторых продудаевских организаций (среди них — движение "Народное согласие" и Движение народной дипломатии). Партии и движения "Круглого стола" (в том числе "Даймохк" и РПЧ) выступили с резкой критикой действий федеральных войск в Чечне, которые были названы "геноцидом чеченского народа", потребовали вывода войск и проведения свободных выборов. В начале 1996 года между лидерами партий и движений "Круглого стола", продудаевской Ассамблеи партий и комитетов ЧР — Ичкерии и представителями Главного штаба ЧР — Ичкерии было достигнуто соглашение о необходимости объединения сил для выступлений за прекращение военных действий на территории ЧР и за вывод российский войск .

В феврале 1996 года Кутаев вместе с лидером Движения за возрождение конституционного строя Г. Эльмурзаевым возглавил Оргкомитет по прекращению военных действий.



В сентябре 1996 года, после соответствующего указа президента Ичкерии Зелимхана Яндарбиева, Руслан Кутаев в качестве представителя Координационного совета партий и движений ЧРИ вошел в состав "коалиционного" кабинета министров (председатель Аслан Масхадов). В правительстве Кутаев получил пост вице-премьера.



После отставки председателя кабмина Масхадова в январе 1997 года (в связи с его участием в выборах), правительство ЧРИ возглавил полевой командир Руслан Гелаев. В январе 1997 года Кутаев был отправлен в отставку; вместе с ним ушли около 20 министров и заместителей министров коалиционного правительства.



В январе 1997 года Руслан Кутаев принимал участие в организации и финансировании избирательной кампании Масхадова.

В феврале 1997 года после победы на выборах (59,1% голосов избирателей) Аслан Масхадов, вступив в должность главы ЧРИ, лично возглавил кабинет министров. Руслан Кутаев был назначен на должность помощника президента по особым поручениям, курировавшего вопросы внешнеэкономической деятельности. В правительстве Масхадова Кутаев был назначен на пост вице-премьера по связям Россией и странами СНГ .

Партия национальной независимости Руслана Кутаева получила большинство в новом составе парламента (более 20 депутатов из 43 членов парламента) .

После установления мира в Чечне, Руслан Кутаев работал независимым политологом, экспертом Международного центра по проблемам Кавказа.

В 2012 году Руслан Кутаев был избран главой Международного комитета по проблемам Северного Кавказа, а также организации - правопреемницы Конфедерации горских народов Кавказа.

18 февраля 2014 года в преддверии очередной годовщины начала депортации чечено-ингушского народа 23 февраля 1944 года в Национальной библиотеке города Грозного без согласования с властями прошла научно-практическая конференция "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?". Руслан Кутаев выступил организатором и ведущим мероприятия вразрез с распоряжением главы Чечни Рамзана Кадырова о переносе Дня памяти и скорби народов республики на 10 мая.

19 февраля 2014 года Руслан Кутаев проигнорировал приглашение руководителя администрации главы и правительства ЧР Магомеда Даудова и отсутствовал на встрече с Рамзаном Кадыровым, который отчитал всех участников конференции и отпустил по домам . ПЦ "Мемориал"* проинформировал, что большинство участников конференции в указанное место были доставлены, и глава с ними разговаривал "в весьма жесткой форме" .

На следующий день, 20 февраля 2014 года, Руслан Кутаев был взят под стражу правоохранительными органами в селе Гехи Урус-Мартановского района Чечни. По сообщениям МВД Чечни он был задержан по подозрению в незаконном хранении трех граммов героина. Правозащитники заявили о применении к Кутаеву физического воздействия с целью принудить его дать признательные показания. После проверки эти действия были ими квалифицированы как пытки, причем, по данным правозащитной организации "Комитет против пыток"**, после задержания на теле Кутаева были обширные гематомы.

По фактам применения пыток правозащитники из Сводной мобильной группы, которые навещали Кутаева в СИЗО, обратились с сообщением о преступлении в Следственный комитет. Однако следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел чеченского следственного управления СКР по результатам своей проверки вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

25 апреля суд приступил к рассмотрению дела Кутаева по существу. Тогда же Руслан Кутаев заявил о своей невиновности и выразил уверенность, что власти Чечни пытаются препятствовать его правозащитной и политической деятельности. Заявление об этом Руслан Кутаев сделал в ходе судебного процесса. Согласно обвинительному заключению, Кутаев был случайно задержан сотрудниками патруля 20 февраля в селе Гехи Урус-Мартановского района, и в ходе досмотра в заднем кармане его брюк нашлись наркотики. "Кавказский узел" в разделе "Публицистика" опубликовал текст выступления в суде Руслана Кутаева.

В своей героической речи Кутаев, в частности, сказал: "К сожалению, в России в последнее время наметилась четкая тенденция по дискредитации политиков и общественных деятелей, которые критикуют действующую власть. Чеченская Республика тоже не является исключением. <...> Cейчас в Чеченской Республике взят курс на применение более изощренных мер в виде действий, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к лицу, которое посмело бы иметь собственное мнение, отличающееся от официальной позиции власти по какому-либо вопросу. <...> Ложное обвинение меня в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, является прежде всего показательной расправой за мою политическую деятельность, имеющей своей целью запугать других чеченских политических, общественных деятелей и правозащитников, выступающих с критикой и претендующих на политическую власть в Чеченской Республике".

6 мая 2014 года Верховный суд Чечни отклонил жалобу адвокатов на содержание под стражей Кутаева.

Международная правозащитная организация указала на связь уголовного преследования Кутаева с тем, что 18 февраля в ходе научной конференции "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?" он выступил с критикой позиции главы Чечни Рамзана Кадырова, запретившего проводить 23 февраля мемориальные мероприятия, приуроченные к дате начала депортации чечено-ингушского народа.

2 июня на очередном заседании суда по делу Кутаева, по сообщению адвоката подсудимого Петра Заикина, один из свидетелей обвинения дал показания, расходящиеся с официальной версией обстоятельств задержания правозащитника.

19 июня 2014 года Правозащитный центр "Мемориал"** признал Руслана Кутаева политическим заключенным. По оценке "Мемориала", дело Кутаева имеет многочисленные признаки фальсификации и представляется полностью сфабрикованным, говорилось в релизе ПЦ "Мемориал"** .

4 июля прокурор попросил приговорить Кутаева к пяти годам лишения свободы. Сторона защиты попросила оправдать Кутаева за отсутствием события преступления. На заседании суда Руслан Кутаев выступил с последним словом, в котором он пояснил свое понимание того, почему невиновные люди в Чечне платят высокую цену за то, что остаются честными и справедливыми. Он обратился к судье со словами: "Если вы меня освободите из этого зала суда, я нисколько не удивлюсь, потому что я невиновен. Если вы меня осудите на любой срок, я нисколько не удивлюсь, потому что быть чеченцем, быть человеком чести, быть честным и справедливым – это сегодня надо платить высокую цену. Поэтому любое ваше решение я приму спокойно".

7 июля 2014 года судья Александр Викторович Дубков признал Кутаева виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год с запретом посещать общественные мероприятия и заниматься общественной деятельностью.

После оглашения приговора Правозащитный центр "Мемориал"** заявил, что считает обвинительный приговор несправедливым, не основанным на материалах дела и политически мотивированным .

23 октября 2014 год адвокат Кутаева сообщил, что Верховный суд ЧР отклоняет все ходатайства, заявляемые стороной защиты.

Рассмотрев очередную апелляцию, Верховный суд Чечни 31 октября 2014 года снизил срок тюремного заключения Кутаева на два месяца, в то время как защита требовала отправить дело на новое разбирательство.

11 ноября 2014 года председатель кабинета министров ЧРИ Ахмед Закаев обратился к международным правозащитным организациям с призывом оказать содействие в скорейшем освобождении Руслана Кутаева .

28 апреля 2015 года в президиум Верховного суда республики была направлена кассационная жалоба на приговор Руслану Кутаеву, подготовленная юристами Комитета против пыток.

30 октября 2015 года Верховный суд Чечни вынес решение по апелляционной жалобе, сократив срок лишения свободы Кутаева на два месяца — до трех лет и десяти месяцев вместо четырех лет. Кроме того, судьи отменили решение о запрете Кутаеву заниматься общественной деятельностью в течение года по истечении срока наказания.



3 ноября 2017 года Наурский районный суд Чечни назначил Руслану Кутаеву год административного надзора после выхода из колонии общего режима. Согласно решению суда, в течение года после освобождения Кутаев не имеет право выезжать за пределы административного района, где проживает.

20 декабря 2017 года Кутаев освободился из колонии "Чернокозово" в Наурском районе. В тот же день он улетел из Чечни в Москву, чтобы оттуда направиться к месту прописки в город Иваново, где по решению суда планирует находиться в течение годичного срока административного надзора. Он отметил, что намерен обжаловать решение об установлении надзора.

Кутаев заявил, что не боится преследований и намерен по истечении срока административного надзора вернуться в российскую политику. До этого политзаключенный решил заниматься исследовательской деятельностью.

В июне 2019 года Руслан Кутаев констатировал, что в Чечне идет интенсивная "ахматизация" идеологии. "Еще полгода назад я заметил, что идет очень интенсивная и напористая "ахматизация" всей идеологии Чеченской Республики. Идет попытка обозначить некие параметры, которые должны являться путеводной звездой для всех остальных", - сказал Кутаев.

24 января 2023 года Европейский суд по правам человека вынес решения по жалобе Руслана Кутаева на незаконный арест и пытки.

ЕСПЧ в официальном пресс-релизе указал, что сам Кадыров в публичном заявлении связывал арест Кутаева именно с проведенной им конференцией "Депортация чеченского народа. Что это было, и можно ли это забыть?". Активиста никогда до того не привлекали по «наркотическим» делам; это также указывает на политический мотив преследования. Суд признал нарушение прав Кутаева и обязал РФ выплатить ему 52 000 евро European .

В июне 2025 года Руслан Кутаев был включен Минюстом в реестр иностранных агентов .

Правозащитник неоднократно комментировал для "Кавказского узла" события, происходящие в Чечне - в том числе восприятие жителями участившихся атак БПЛА на территорию республики и заявление Рамзана Кадырова о намерении участвовать в выборах главы Чечни в 2026 году.

26 января 2026 года Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) выбрала 15 членов делегации новой Платформы российских демократических сил. Имя Руслана Кутаева* включено в список представителей коренных народов. Россия перестала быть участником ПАСЕ в 2022 году .

*внесен в реестр иноагентов.

**организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

