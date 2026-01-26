×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:33, 26 января 2026

Кутаев* и Орлов* стали участниками платформы диалога в ПАСЕ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский политолог Руслан Кутаев* и работавший в Чечне в годы военного конфликта правозащитник Олег Орлов* стали участниками платформы для диалога с российскими демократическими силами в Парламентской ассамблее Совета Европы. 

Бюро платформы для диалога с российскими демократическими силами, созданной в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), обнародовало сегодня список участников объединения. 

Имя правозащитника Олега Орлова* внесено в общий список представителей российских демократических сил, а чеченский политолог Руслан Кутаев* указан в нем среди представителей коренных народов. Список опубликован на официальном сайте ПАСЕ.

Целью созданной платформы, согласно сообщению ПАСЕ, является обмен мнениями между российскими демократическими силами в изгнании и ведущими членами ассамблеи "по вопросам, представляющим взаимный интерес". Среди ожидаемых результатов работы объединения названы "устойчивые демократические изменения в России”. 

Руслан Кутаев* - чеченский общественный деятель, правозащитник и политзаключенный. В июле 2014 года был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, апелляционный суд сократил этот срок на два месяца. Вышел на свободу в декабре 2017 года.

В 2023 году ЕСПЧ признал, что уголовное преследование нарушило права Кутаева*. Руслан Кутаев* неоднократно комментировал для "Кавказского узла" события, происходящие в Чечне - в том числе восприятие жителями участившихся с декабря атак БПЛА на территорию республики и заявление Рамзана Кадырова о намерении участвовать в выборах главы Чечни в 2026 году. 

Олег Орлов - правозащитник, работавший в зоне военного конфликта в Чечне, руководитель программы "Горячие точки" ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"*. В 2023 году обвинен по уголовному делу о дискредитации армии, был признан виновным и приговорен к штрафу. В январе 2024 года Орлову* это обвинение предъявлено повторно.  26 февраля 2024 года прокуратура потребовала для Орлова* 2 года 11 месяцев заключения. 27 февраля он был приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

1 августа 2024 года Орлов* был освобожден в рамках обмена заключенными. В мае 2025 года суд отклонил кассационную жалобу защиты Олега Орлова* и оставил в силе приговор правозащитнику по делу о дискредитации армии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:39, 26 января 2026
Двое бойцов из Карачаево-Черкесии убиты в военной операции
19:38, 26 января 2026
Сотрудник Минстроя Кабардино-Балкарии заподозрен в служебном подлоге
17:50, 26 января 2026
Двое военных из Волгоградской области убиты на Украине
13:08, 26 января 2026
Контрактник из Волгоградской области убит в боевых действиях
09:29, 26 января 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
03:33, 26 января 2026
Три дома повреждены в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников
Все события дня
Новости
Скриншот сторис в аккаунте Адама Кадырова, 26 января 2025 года. kadyrov / Instagram*
20:32, 26 января 2026
Адам Кадыров не появился на публике спустя десять дней после сообщений о ДТП
Мемориальная табличка на доме Политковской Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1316371350531358&set=pcb.1316371413864685 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:08, 26 января 2026
Мемориальная табличка вновь исчезла с дома Политковской
Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16:58, 26 января 2026
Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям
Апти Алаудинов, Адам Кадыров, Магомед Даудов, Адам Делимханов (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://static/istories.media/uploaded/images
20:25, 23 января 2026
ДТП в Грозном актуализировало вопросы о возможном преемнике Рамзана Кадырова
Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
02:47, 23 января 2026
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели, 26 января 2026 года. Фото: Ketevan Khutsishvili / Netgazeti
26 января 2026, 23:17
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 425 дней без перерыва

Георгий Вашадзе отвечает на вопросы журналистов после заседания суда по делу о саботаже. Фото: Interpressnews / https://www.interpressnews.ge/ka/article/860311-giorgi-vashazes-30-000-laris-odenobis-girao-sheeparda-da-pasportisa-da-piradobis-mocmobis-chabareba-daevala
26 января 2026, 20:42
Суд в Тбилиси назначил Георгию Вашадзе залог по делу о саботаже

Айшат Баймурадова. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 16:58
Правозащитники призвали власти Армении передать тело Айшат Баймурадовой ее друзьям

Женщина в больнице. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
26 января 2026, 14:06
Девять пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в больницах

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше