Кутаев* и Орлов* стали участниками платформы диалога в ПАСЕ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченский политолог Руслан Кутаев* и работавший в Чечне в годы военного конфликта правозащитник Олег Орлов* стали участниками платформы для диалога с российскими демократическими силами в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Бюро платформы для диалога с российскими демократическими силами, созданной в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), обнародовало сегодня список участников объединения.

Имя правозащитника Олега Орлова* внесено в общий список представителей российских демократических сил, а чеченский политолог Руслан Кутаев* указан в нем среди представителей коренных народов. Список опубликован на официальном сайте ПАСЕ.

Целью созданной платформы, согласно сообщению ПАСЕ, является обмен мнениями между российскими демократическими силами в изгнании и ведущими членами ассамблеи "по вопросам, представляющим взаимный интерес". Среди ожидаемых результатов работы объединения названы "устойчивые демократические изменения в России”.

Руслан Кутаев* - чеченский общественный деятель, правозащитник и политзаключенный. В июле 2014 года был приговорен к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, апелляционный суд сократил этот срок на два месяца. Вышел на свободу в декабре 2017 года.

В 2023 году ЕСПЧ признал, что уголовное преследование нарушило права Кутаева*. Руслан Кутаев* неоднократно комментировал для "Кавказского узла" события, происходящие в Чечне - в том числе восприятие жителями участившихся с декабря атак БПЛА на территорию республики и заявление Рамзана Кадырова о намерении участвовать в выборах главы Чечни в 2026 году.

Олег Орлов - правозащитник, работавший в зоне военного конфликта в Чечне, руководитель программы "Горячие точки" ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал"*. В 2023 году обвинен по уголовному делу о дискредитации армии, был признан виновным и приговорен к штрафу. В январе 2024 года Орлову* это обвинение предъявлено повторно. 26 февраля 2024 года прокуратура потребовала для Орлова* 2 года 11 месяцев заключения. 27 февраля он был приговорен к двум годам и шести месяцам колонии общего режима и взят под стражу в зале суда.

1 августа 2024 года Орлов* был освобожден в рамках обмена заключенными. В мае 2025 года суд отклонил кассационную жалобу защиты Олега Орлова* и оставил в силе приговор правозащитнику по делу о дискредитации армии.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.