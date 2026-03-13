×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:29, 13 марта 2026

Грузия пообещала не принимать суда «теневого флота»

Флаги Грузии и Евросоюза. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии обязались не принимать связанные с РФ танкеры.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским Союзом. Из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны Брюссель готов задействовать в ее отношении новый механизм, который вступает в силу 30 декабря 2025 года.

В ноябре 2025 года Европейская комиссия опубликовала доклад о расширении за 2025 год. Согласно документу, Грузия не достигла никакого прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и статус кандидата остался за ней лишь номинально.

Власти Грузии пообещали не принимать в свои морские терминалы российские танкеры, сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе. «Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в ее порты», — цитирует слова пресс-секретаря «Интерфакс». Также Тбилиси пообещал прекратить реэкспорт российской нефти, уточнила Макгарри.

Как пояснила официальный представитель ЕК, решение связано с обеспокоенностью Европы действиями грузинских властей, которые вели к нарушению режима европейских санкций. Макгарри добавила, что ЕК будет внимательно следить за ситуацией. «Мы не колеблясь, твердо выступим против любого субъекта, который будет подрывать воздействие наших санкций», - отметила Шивон Макгарри. 

Отметим, что в январе 2026 года Грузия импортировала российскую нефть на 15,2 миллиона долларов. При этом Россия стала единственным поставщиком нефти для Грузии. В 2025-м страна закупала нефть у РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов), свидетельствует анализ РИА «Новости» данных грузинской таможни и платформы Comtrade.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
20:06, 12 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии заподозрена в финансировании экстремизма
Все события дня
Новости
Военнослужащие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
15:30, 13 марта 2026
Названы имена двух убитых на Украине комбатантов из Дагестана
В Абхазия по подозрению в шпионаже задержан гражданин Грузии Эмзар Багишвили. Фото: https://newshub.ge/ru/news/incidents/v-okkupirovannoi-abxazii-zaderzan-grazdanin-gruzii-po-podozreniyu-v-spionaze
14:31, 13 марта 2026
Гражданин Грузии задержан в Абхазии по делу о шпионаже
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13:34, 13 марта 2026
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 
Возвращение азербайджанских семей в Карабах. Фото: https://azertag.az/ru/?lang=netherlands%3Fdevice%3DDesktop&page=232?device=Desktop
12:35, 13 марта 2026
Пользователи соцсети поспорили о возвращении азербайджанских семей в Карабах
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:34, 13 марта 2026
Боец из Краснодарского края убит в военной операции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
09:10, 13 марта 2026
Ветер с Апшерона
Осуждение А. Гасымлы - главное событие недели
Фото
11:13, 11 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Нальчика упала в открытый люк в центре города
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 10:34
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
13 марта 2026, 01:43
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне

Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673
12 марта 2026, 17:37
Волонтеры отчитались о сборе 200 килограммов мазута в Витязево

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Показать больше