Грузия пообещала не принимать суда «теневого флота»
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Власти Грузии обязались не принимать связанные с РФ танкеры.
Как писал "Кавказский узел", в декабре 2025 года еврокомиссия допустила, что Грузии может грозить полная остановка безвизового режима с Европейским Союзом. Из-за "системного и целенаправленного характера демократического отката" страны Брюссель готов задействовать в ее отношении новый механизм, который вступает в силу 30 декабря 2025 года.
В ноябре 2025 года Европейская комиссия опубликовала доклад о расширении за 2025 год. Согласно документу, Грузия не достигла никакого прогресса на пути к вступлению в Евросоюз и статус кандидата остался за ней лишь номинально.
Власти Грузии пообещали не принимать в свои морские терминалы российские танкеры, сообщила представитель Еврокомиссии Шивон Макгарри на брифинге в Брюсселе. «Грузия объявила нам, что нефтеналивные суда теневого флота больше не смогут заходить в ее порты», — цитирует слова пресс-секретаря «Интерфакс». Также Тбилиси пообещал прекратить реэкспорт российской нефти, уточнила Макгарри.
Как пояснила официальный представитель ЕК, решение связано с обеспокоенностью Европы действиями грузинских властей, которые вели к нарушению режима европейских санкций. Макгарри добавила, что ЕК будет внимательно следить за ситуацией. «Мы не колеблясь, твердо выступим против любого субъекта, который будет подрывать воздействие наших санкций», - отметила Шивон Макгарри.
Отметим, что в январе 2026 года Грузия импортировала российскую нефть на 15,2 миллиона долларов. При этом Россия стала единственным поставщиком нефти для Грузии. В 2025-м страна закупала нефть у РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов), свидетельствует анализ РИА «Новости» данных грузинской таможни и платформы Comtrade.
