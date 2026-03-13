17:22, 13 марта 2026

Суд оштрафовал краснодарца по делу о донатах ФБК*

По итогам пересмотра дела о донатах Фонду борьбы с коррупцией* житель Краснодара Дмитрий Дыба оштрафован на 300 тысяч рублей. Общая сумма его пожертвований составила 1050 рублей. 

"Кавказский узел" писал, что краснодарец Дмитрий Дыба был обвинен в финансировании экстремистской организации из-за пожертвования тысячи рублей "Фонду борьбы с коррупцией"*. В конце мая суд назначил Дыбе полтора года принудительных работ. В июле Краснодарский краевой суд отменил приговор Дыбе и отправил дело на новое рассмотрение. 

Часть 1 статьи 282.3 УК России предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы. 

Прикубанский районный суд Краснодара назначил местному жителю Дмитрию Дыбе штраф в 300 тысяч рублей по итогам нового рассмотрения дела о финансировании экстремистской деятельности, сообщил со ссылкой на его адвоката правозащитный проект ОВД-Инфо*. 

Защитник Феликс Вертегель напомнил, что Дыбе вменялись семь донатов ФБК* по 150 рублей, а общая сумма его пожертвований составила 1050 рублей. При этом 300 тысяч рублей - минимальный размер штрафа, предусмотренный статьей. 

Представитель прокуратуры, который изначально просил назначить Дыбе три года принудительных работ, позднее изменил свою позицию и требовал для него уже три года лишения свободы, отмечает проект “Слово защите”. 

До первого приговора, отмененного апелляционной инстанцией из-за формальных нарушений, Дыба находился под подпиской о невыезде. 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
09:35, 13 марта 2026
Суд смягчил приговор осужденным по делу о гибели 10 человек при взрыве в Баку
06:50, 13 марта 2026
Жительница Кабардино-Балкарии оштрафована по статье о дискредитации армии
05:20, 13 марта 2026
Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
04:31, 13 марта 2026
Военнослужащий из Кабардино-Балкарии осужден за самовольный уход из части
21:46, 12 марта 2026
Кондратьев сообщил о погибших и пострадавших при атаке БПЛА
Все события дня
Новости
18:18, 13 марта 2026
Военный из Краснодарского края убит на Украине
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:34, 13 марта 2026
Боец из Краснодарского края убит в военной операции
Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:34, 13 марта 2026
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке
Академия гимнастики в Сочи. Фото с сайта академии, https://skygrace.ru/academy
07:35, 13 марта 2026
МВД заявило о крупных хищениях при строительстве академии гимнастики в Сочи
Школа №5 в Анапе. Скриншот фото с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.com/maps/org/srednyaya_obshcheobrazovatelnaya_shkola_5_imeni_k_solovyanovoy/1801834090/panorama/?ll=37.332636%2C44.901535&panorama%5Bdirection%5D=72.100000%2C10.000000&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=37.331985%2C44.901370&panorama%5Bspan%5D=117.585778%2C60.000000&z=16
03:41, 13 марта 2026
Учебные заведения Сочи и Анапы изменили режим из-за атак дронов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Наргиз Мухтарова. Фото: https://haqqin.az/news/364349
13 марта 2026, 13:34
Азербайджанская активистка Мухтарова отвергла обвинения в легализации доходов 

Тушение пожара. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13 марта 2026, 10:34
Власти отчитались о потушенном пожаре на нефтебазе в Тихорецке

Гудермесский городской суд. Фото корреспондента "Кавказского узла".
13 марта 2026, 01:43
Мать Кардашова выразила недоверие суду в Чечне

Волонтеры собирают мазут. 11 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/setisitolopata/2673
12 марта 2026, 17:37
Волонтеры отчитались о сборе 200 килограммов мазута в Витязево

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
