Суд оштрафовал краснодарца по делу о донатах ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По итогам пересмотра дела о донатах Фонду борьбы с коррупцией* житель Краснодара Дмитрий Дыба оштрафован на 300 тысяч рублей. Общая сумма его пожертвований составила 1050 рублей.

"Кавказский узел" писал, что краснодарец Дмитрий Дыба был обвинен в финансировании экстремистской организации из-за пожертвования тысячи рублей "Фонду борьбы с коррупцией"*. В конце мая суд назначил Дыбе полтора года принудительных работ. В июле Краснодарский краевой суд отменил приговор Дыбе и отправил дело на новое рассмотрение.

Часть 1 статьи 282.3 УК России предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Прикубанский районный суд Краснодара назначил местному жителю Дмитрию Дыбе штраф в 300 тысяч рублей по итогам нового рассмотрения дела о финансировании экстремистской деятельности, сообщил со ссылкой на его адвоката правозащитный проект ОВД-Инфо*.

Защитник Феликс Вертегель напомнил, что Дыбе вменялись семь донатов ФБК* по 150 рублей, а общая сумма его пожертвований составила 1050 рублей. При этом 300 тысяч рублей - минимальный размер штрафа, предусмотренный статьей.

Представитель прокуратуры, который изначально просил назначить Дыбе три года принудительных работ, позднее изменил свою позицию и требовал для него уже три года лишения свободы, отмечает проект “Слово защите”.

До первого приговора, отмененного апелляционной инстанцией из-за формальных нарушений, Дыба находился под подпиской о невыезде.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.