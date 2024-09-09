Владимиров Владимир Владимирович

09 сентября 2024, 11:22

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Российский государственный деятель, политик. Губернатор Ставропольского края с 27 сентября 2014 года. Член президиума Государственного совета Российской Федерации с 28 января 2019 года. На выборах губернатора 2019 года одержал победу с результатом около 80% голосов. С таким же результатом он победил на выборах 2024 года.

Биография

Родился 14 октября 1975 года в городе Георгиевске Ставропольского края.

В 1997 году окончил Уфимский государственный нефтегазовый университет по специальности "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов".

В 1997-2001 годах В.В. Владимиров работал начальником установки подготовки и перекачки нефти, затем заместителем начальника цеха Нефтегазодобывающего управления (НГДУ) "Ватьеганнефть" территориально-производственного предприятия (ТПП) "Когалымнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

С 2001 по 2002 год Владимир Владимиров занимал должность начальника цеха подготовки и перекачки нефти НГДУ "Дружбанефть" ТПП "Когалымнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

В 2002 году В.Владимиров работал заместителем главного инженера по подготовке и перекачке нефти – начальником отдела подготовки нефти НГДУ "Повхнефть" ТПП "Когалымнефтегаз", ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь".

В 2002-2005 годах – заместитель начальника отдела подготовки нефти, заместитель главного инженера по подготовке нефти – начальник отдела ТПП "Когалымнефтегаз", ООО "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь" .

В 2005-2007 годах В. Владимиров работал директором по маркетингу и стратегии, затем генеральным директором ООО "Геойлбент".

В 2006 году Владимир Владимиров закончил Тюменский государственный нефтегазовый университет по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

В 2007-2009 годах Владимир Владимиров занимал должности директора технического департамента, заместителя генерального директора – главного инженера ОАО "Верхнечонскнефтегаз".

В 2009 году В. Владимиров работал начальником территориального проекта по добыче нефти "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз".

С 2009 по 2010 год Владимир Владимиров занимал должность генерального директора филиала "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" .

С апреля 2010 года Владимир Владимиров был заместителем губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, в июне 2010 года он был назначен первым заместителем губернатора .

С мая 2011 года Владимир Владимиров занимал должность секретаря регионального политсовета партии "Единая Россия" в Ямало-Ненецком автономном округе .

На посту губернатора Ставропольского края

27 сентября 2013 года В.В. Владимиров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ставропольского края.

7 апреля состоялось предварительное внутрипартийное голосование "Единой России" по определению кандидатур для выдвижения кандидатами на должность губернатора Ставропольского края, где Владимир Владимиров представил свою программу.

28 июля 2014 года В.Владимиров сдал необходимые документы с подписями муниципальных депутатов в краевой избирком, а 4 августа был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы региона.

По итогам выборов губернатора Ставропольского края, состоявшихся 14 сентября 2014 года, за Владимира Владимирова проголосовали более 84% избирателей.

15 июня 2017 года появились сообщения о том, что Владимир Владимиров подал в отставку "по семейным обстоятельствам" , однако пресс-служба губернатора эту информацию опровергла .

8 сентября 2019 года в крае прошли очередные выборы губернатора. Владимиров победил на них с большим отрывом, набрав 79,65% голосов. За кандидата в губернаторы от КПРФ Виктора Соболева проголосовало 9,29% избирателей. Явка составила 55%.

В 2024 году Владимир Владимиров, выдвинутый от партии "Единая Россия", на выборах главы Ставропольского края набрал 79,61% голосов избирателей.

Примечания: