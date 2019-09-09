Владимир Владимиров. Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

09 сентября 2019, 10:24

Владимир Владимиров победил на выборах губернатора Ставрополья

Действующий губернатор Владимир Владимиров набрал 79,65 процента голосов на выборах главы региона, сообщил сегодня избирком Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября в Ставропольском крае проходили выборы губернатора, явка избирателей составила около 55 процентов. Избирком региона сообщил о двух жалобах на нарушения в ходе выборов, а реготделение КПРФ - о попытке вброса бюллетеней, после которой была вызвана полиция. Проверки не подтвердили жалобы на нарушения в ходе голосования, заявила избирательная комиссия региона.

На пост губернатора Ставрополья претендовали пять кандидатов: действующий глава региона Владимир Владимиров, лидер ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, выдвиженец КПРФ Виктор Соболев и представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев. Кандидаты в губернаторы Ставрополья не особо активны, а жители края равнодушны к выборам, прокомментировали предвыборную кампанию журналист Антон Чаблин, конфликтолог Юрий Ефимов и оппозиционер Валерий Ледовской.

По итогам обработки 100 процентов протоколов выдвинутый партией "Единая Россия" действующий глава Ставропольского края Владимир Владимиров побеждает на выборах губернатора, за него проголосовали более одного миллиона избирателей, передает сегодня со ссылкой на избирком Ставропольского края "Интерфакс-Юг".

"У Владимирова 79,65 процента... без учета московских цифровых участков, там проголосовали 99 человек", - цитирует сотрудника краевого избиркма ТАСС. По словам сотрудника избиркома, после обработки их голосов в итоговый протокол будут внесены небольшие корректировки.

За кандидата в губернаторы Виктора Соболева проголосовало 9,29 процента избирателей, за Геннадия Ефимова  - 3,97 процента, за Николая Кряжева - 2,83 процента, Александр Кузьмин  получил 2,57 процента голосов, приводит данные избиркома края "Коммерсант-Юг".

На сайте избирательной комиссии Ставропольского края результатов голосования, по состоянию на 10.10 мск сегодня, нет.

Напомним, 8 сентября также  прошли выборы в Волгоградской, Ростовской и Астраханской областях, Калмыкии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на юге России". Новости об этих выборах "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы-2019: юг России".

Примечание:

"Пикеты с критикой Путина вызвали бурную реакцию у прохожих в Волгограде", "Волгоградские пикетчики раскритиковали "Единую Россию", "Волгоградская активистка раскритиковала социальную политику Кремля".

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