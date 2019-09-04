Аналитики указали на низкий интерес к выборам губернатора Ставрополья

04 сентября 2019, 21:47

Кандидаты в губернаторы Ставрополья не особо активны, а жители края равнодушны к выборам, прокомментировали предвыборную кампанию журналист Антон Чаблин, конфликтолог Юрий Ефимов и оппозиционер Валерий Ледовской.

Как писал "Кавказский узел", документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Ставропольского края, которые пройдут 8 сентября, подали пять человек. Это глава региона Владимир Владимиров, лидер ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин, представитель ЛДПР Геннадий Ефимов, выдвиженец КПРФ Виктор Соболев и представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Николай Кряжев. Все они зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов.

Владимир Владимиров возглавил Ставрополье в сентябре 2013 года после добровольной отставки с поста главы региона Валерия Зеренкова, руководившего краем немногим более одного года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографии политика.

В этом году кандидаты в губернаторы не особо активны, хотя предвыборную кампанию назвать вялой нельзя, считает ставропольский журналист Антон Чаблин.

По его словам, большинство билбордов с агитацией расположены в Ставрополе и на федеральной трассе "Кавказ". Более половины всех баннеров, которые видел журналист, заняты изображением одного из кандидатов.

Сами кандидаты не используют газеты и листовки для агитации, отмечает Чаблин, который за всю кампанию лишь единожды увидел раздачу бумажных изданий в Ставрополе. В почтовые ящики агитки не разносятся, также заверил журналист.

"Кандидаты в этой предвыборной кампании не используют уличных агитаторов и кубы, акции с флагами и транспарантами не проводились. Но активно используется телевидение, где кандидаты активно излагают программы и спорят", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Антон Чаблин.

Одним из запоминающихся эфиров он назвал тот, где один из кандидатов заявил о готовящихся "масштабных фальсификациях выборов". Жалоба по этому заявлению была направлена в избирком, который 30 августа рассмотрел ее. Высказывания кандидата не нашли своего подтверждения, решено направить данную жалобу в прокуратуру, говорится в сообщении от 31 августа на сайте ставропольского избиркома.

По словам Чаблина, в ходе проходящей предвыборной кампании в регионе случаи черного пиара и порчи агитматериалов в крае не зафиксированы.

"Однако, учитывая все это, назвать кампанию скучной нельзя", - заявил Чаблин. Он добавил, что в основном видна борьба между двумя кандидатами, а остальные неактивны. "О них вообще ничего не слышно. Есть только наружка, рекламные щиты. В СМИ не упоминаются, кандидаты заявлений не делают", - рассказал Чаблин.

По его наблюдениям, жители края индифферентны к агитационной кампании. При этом журналист рассказал, что в мессенджерах ему приходит масса ироничных материалов, картинок и демотиваторов на тему выборов.

Реальная борьба среди кандидатов в губернаторы края не ведется, считает профессор Ставропольского госуниверситета, конфликтолог Юрий Ефимов. По его словам, активность населения крайне низкая, и для простого обывателя выборы не заметны.

"Люди не понимают, зачем весь этот цирк нужен - что говорят кандидаты, что делают", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Юрий Ефимов.

Реальной борьбы среди кандидатов в губернаторы Ставрополья не заметил и председатель краевого отделения "Яблока" Валерий Ледовской.

По его словам, заметны только двое, от остальных кандидатов "практически ничего не слышно".

Ледовской также вспомнил историю с заявлением о готовящихся фальсификациях на выборах и добавил, что сторонники одного из кандидатов жалуются на препятствия в проведении агитации, но по этому поводу "конкретики не хватает".

"Я не вижу реальной борьбы. При реальной борьбе инфополе более насыщенное", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Ледовской.

Напомним, что в феврале 2018 года, перед выборами президента России, жители Ставрополя также отметили слабую агитацию кандидатов.

Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".