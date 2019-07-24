Претендентами на пост главы Ставрополья стали пять человек

24 июля 2019, 20:04

Прием документов от выдвиженцев на выборы губернатора Ставропольского края завершен. Сегодня их подал последний, пятый претендент, отчитался избирком.

Как информировал "Кавказский узел", 19 июля глава Ставропольского края Владимир Владимиров первым был зарегистрирован для участия в губернаторских выборах 8 сентября. К тому дню документы на регистрацию подали также глава ставропольского отделения партии "Справедливая Россия" Александр Кузьмин и Геннадий Ефимов, выдвинутый от регионального отделения ЛДПР.

Прием документов на регистрацию кандидатов завершился сегодня в 18.00 мск, сообщил избирком Ставропольского края. Общее число подавших документы кандидатов составило пять, проинформировал "Интерфакс".

22 июля документы подал представитель КПРФ Виктор Соболев, а сегодня, в последний день, Николай Кряжев, выдвинутый "Коммунистической партией социальной справедливости", говорится на сайте крайизбиркома.

Напомним, что для выдвижения кандидата на должность губернатора Ставропольского края необходимо собрать не менее 143 подписей среди местных районных депутатов. Подписи должны быть собраны минимум в 25 муниципалитетах.