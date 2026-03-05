Пашинян Никол Владимирович

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянский журналист и политический деятель, был депутатом парламента Армении с 2012 года, в апреле 2018 года возглавил протестное движение в Армении и добился отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны. В настоящее время – премьер-министр Армении.

Намерение участвовать в выборах в июне 2026 года

Выборы депутатов Национального собрания Армении девятого созыва пройдут в начале июня 2026 года. Партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна первой заявила об участии. По оценкам аналитиков, опрошенных «Кавказским узлом», честность выборов вызывает сомнения, поскольку власти заранее устраняют конкурентов. Основными соперниками называют партии Пашиняна, Роберта Кочаряна и Самвела Карапетяна.

Конфликт с Армянской апостольской церковью

В мае 2025 года Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что все церкви в республике "чуланизированные", пояснив, что все самое ненужное складируется в церквях, а также удивился тому, "сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни".

На критику своих высказываний представителем церкви Пашинян ответил в Facebook* оскорблениями, в том числе касающимися сексуальной жизни, и предложил дать государству решающий голос в избрании Католикоса. Высказывания премьер-министра Армении осудили представители церкви и политики. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело.

В июне 2025 года Пашинян призвал избрать нового главу церкви, заявив, что Католикос всех армян Гарегин II должен уйти в отставку, так как нарушил обет.

17 июня 2025 года силовики провели обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване, поддержавшего ААЦ. У дома Карапетяна были задержаны 45 человек. Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна. Его обвинили в призывах к свержению конституционного строя и арестовали на два месяца. Никол Пашинян пригрозил национализацией "Электрическим сетям Армении", принадлежащим "Ташир Групп», в июле компания была национализирована. Также в Армении приостановили работу 10 из 30 точек «Ташир Пиццы».

Визит в Турцию и аресты оппозиции

В июне 2025 года Никол Пашинян посетил Турцию, с которой у Армении нет дипломатических. В Стамбуле он встречался с представителями местной армянской общины и заявил, что визит стал возможен в результате диалога с Турцией. Он заявил о важности встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Одновременно с визитом Пашиняна в Турцию в Армении прошли аресты активистов движения "Священная борьба", возглавляемого архиепископом Багратом Галстаняном, и АРФ "Дашнакцутюн".

Заявление о подготовке госпереворота

24 июня 2025 года Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота в Армении и опубликовал на официальной странице в соцсети копию "проваленного" плана оппозиции по его отстранению от власти. Согласно публикации Пашиняна, он считает непосредственными авторами плана бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, арестованного бизнесмена Самвела Карапетяна и главу ААЦ Гарегина II. Баграт Галстанян был указан в публикации как кандидат на пост премьер-министра в переходный период.

С конца июня по декабрь 2025 года власти провели серию задержаний священнослужителей, оппозиционных активистов и связанных с ААЦ фигур - от Микаела Аджапахяна и Рубена Акопяна до епископа Мкртича Прошяна, членов семьи Католикоса и архиепископа Аршака Хачатряна. Эти аресты сопровождались обвинениями в подготовке захвата власти, злоупотреблении полномочиями и препятствовании предвыборной агитации.

В января 2026 года Никол Пашинян заявил о планах по "благоустройству" ААЦ, которые включают смещение католикоса всех армян Гарегина II, принятие нового устава и выборы нового главы церкви. 6 января в праздник Богоявления он обвинил Гарегина II в расколе церкви и сектантстве.

Подробно о политических арестах, начавшихся летом 2025 года рассказывается в справке «Кавказского узла».

Слушания о недоверии премьер-министру

В сентябре 2025 года в парламенте Армении проходили организованные оппозицией слушания "О национальном кризисе и провале государственного управления" по вопросу недоверия премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В поддержку инициативы собраны 34 из 36 необходимых для запуска процесса подписи депутатов.

Вашингтонская декларация

8 августа 2025 года в Вашингтоне Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Согласно документу, Армения и Азербайджан обязуются прекратить противостояние, наладить торговлю, туризм и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Декларация фиксирует намерения обеих сторон по продвижению к мирному договору. Однако Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержит размытые формулировки, указали аналитики.

Трамп заявил, что на переговорах был урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения – вопрос Зангезурского коридора. Стороны намерены открыть транзитный маршрут, который соединит материковый Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью, при участии армяно-американского консорциума. Этот проект получил название «Маршрут Трампа» или TRIPP («Trump Route for International Peace and Prosperity» –-«Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

В феврале 2026 года вице-президент США Джей Ди Вэнс и Никол Пашинян подписали совместное заявление об инвестировании 9 миллиардов долларов в ядерную энергетику Армении. Вэнс выразил поддержку Пашиняну на предстоящих парламентских выборах.

О возможной войне с Азербайджаном

14 февраля 2024 года Никол Пашинян заявил, что высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе инаугурации указывают на возможность локальных столкновений, которые могут перерасти в широкомасштабную войну. Азербайджан продолжает угрожающую риторику в связи с реформами армянской армии и приобретением Арменией вооружения и техники, заявил премьер-министр Армении.

Пашинян отметил, что ряд заявлений, прозвучавших от официального Баку касательно законодательного поля Армении, являются нарушением суверенитета страны и вмешательством во внутренние дела .

О новой Конституции

В конце января 2024 года Никол Пашинян выступил за принятие новой Конституции Армении в связи с изменениями в геополитической ситуации. Пашинян отметил, что, "Армения должна иметь Конституцию, принятую народом по результатам голосования. Это также важный акцент, связанный с легитимностью". При этом он отметил парламентскую систему управления как наиболее приемлемую .

Демарш против ОДКБ

В связи с обострением на армяно-азербайджанской границе и блокировкой Лачинского коридора Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств и отказался проводить в 2023 году учения ОДКБ в Армении.

О критических высказываниях Армении в адрес ОДКБ и Кремля подробно рассказано в справке “Кавказского узла”.

23 ноября 2022 года в Ереване состоялся саммит ОДКБ, по итогам которого Никол Пашинян отказался подписывать декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и документы "О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения". Пашинян заявил, что ОДКБ не дала четкой оценки эскалации на армяно-азербайджанской границе. По его мнению, это может означать отказ организации от союзнических обязательств.

Премьер повторно

В июне 2021 года состоялись внеочередные выборы в Парламент Армении. По итогам голосования партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала 53,92 процентов голосов. 2 августа 2021 года Пашинян вновь был назначен премьер-министром Армении.

Поражение в войне

На фоне беспорядков и протестов в Ереване, начавшихся после поражения в Карабахской войне 2020 года, Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра вместе с правительством 25 апреля 2021 года. При этом он продолжает исполнять обязанности главы правительства до внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня 2021 года, а также оставляет за собой право баллотироваться повторно.

"Бархатная революция"-2018

В апреле 2018 года Никол Пашинян организовал акции протеста против избрания премьер-министром бывшего президента Армении Сержа Саргсяна. 22 апреля Пашинян и Саргсян провели переговоры, однако новоизбранный премьер-министр покинул встречу, после того как лидер оппозиции заявил, что готов обсуждать только отставку Саргсяна . В этот же день, во время шествия в центре Еревана полиция задержала Никола Пашиняна .

23 апреля Серж Саргсян объявил о своей отставке с поста премьер-министра, добавив, что он "был не прав" . Никол Пашинян в тот же день был освобожден из ереванского СИЗО .

Когда и.о. премьера Карен Карапетян предложил провести внеочередные парламентские выборы, Пашинян призвал своих сторонников снова выйти на улицы и бойкотировать возможные парламентские выборы . Пашинян заявил, что в условиях сохранения Республиканской партией своей власти "исход новых, внеочередных выборов вполне предсказуем" . Карапетян в свою очередь обвинил Пашиняна в срыве переговоров.

Подробнее о приходе Пашиняна к власти и событиях "Бархатной революции"-2018 рассказывается в обновляемой фотохронике "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

В последних числах апреля Никол Пашинян был выдвинут кандидатом на пост премьера фракцией "Елк", а АРФ "Дашнакцутюн" и блок "Царукян" заявили о поддержке кандидатуры. 1 мая состоялось голосование в парламенте, но кандидатура Пашиняна не прошла. На следующий день массовый протест парализовал Армению и 8 мая депутаты парламента со второй попытки избрали Никола Пашиняна премьером .

К концу сентября блок "Елк" распался, а Пашинян возглавил блок "Мой шаг", выросший из одноименного протестного движения .

9 декабря 2018 года состоялись внеочередные выборы в Парламент Армении. На них "Мой шаг" одержал убедительную победу, набрав более 70% голосов.

14 января, руководствуясь статьей 149 ч.1 Конституции Армении, Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром страны. Кандидатура Пашиняна была представлена фракцией "Мой шаг".

Уголовные дела

В отношении Никола Пашиняна несколько раз возбуждались уголовные дела, связанные с его журналистской деятельностью. Так в июле 1999 года суд первой инстанции общин Центр и Норк-Мараш Еревана принял к рассмотрению иски: о клевете, содержащейся в одной из публикаций газеты "Орагир", в адрес супруги депутата Национального Собрания Армении Арташеса Гегамяна; об упоминании в одной из статей той же газеты клички кандидата в депутаты НС Республики Армения (РА), профессора Ереванского Госуниверситета Норика Айвазяна; о публичном оскорблении судебных исполнителей (на газету "Орагир" был наложен штраф в размере 25 тысяч долларов США за ущерб, нанесенный деловой репутации фирмы "Мика-Армения", и судебные исполнители явились в редакцию для описания ее имущества). Суд первой инстанции признал Пашиняна виновным по всем трем пунктам обвинения, приговорив к 1 году лишения свободы.

Апелляционный суд переквалифицировал обвинения в клевете и нанесении оскорбления в служебную халатность с обоснованием: публикация непроверенных сведений. Николу Пашиняну были также предъявлены обвинения по эпизодам оскорбления представителя власти и невыполнения приговора суда. Он был приговорен к году лишения свободы (по первой статье) с отсрочкой исполнения приговора на один год, к возмещению ущерба в размере 20 минимальных зарплат (по второй статье) и к возмещению ущерба в том же объеме (по третьей статье). Это решение Пашинян опротестовал в Кассационном суде Республики Армения, который, рассмотрев дело 2 февраля, оставил приговор без изменения, поручив контроль над редактором территориальному отделу ВД. Пашинян и его адвокаты заявили, что приговор незаконен и они обжалуют его в международных инстанциях .

Политическая карьера, подполье, арест

В 2006 году Никол Пашинян принял участие в формировании общественно-политической инициативы "Альтернатива", которая в 2007 году, накануне парламентских выборов, вместе с партией "Демократическая родина" и Консервативной партией создали предвыборный блок "Импичмент" .

16 мая 2007 года, после состоявшихся 12 мая в Армении парламентских выборов, лидер радикального оппозиционного блока "Импичмент", редактор газеты "Айкакан Жаманак" Пашинян начал бессрочную сидячую акцию протеста на площади Свободы в Ереване. Протест Пашиняна был инициирован против "фальсификации выборов и создавшейся в стране ситуации". По его словам, сидячая забастовка – "это доказательство того, что мы не смиримся со сложившейся ситуацией и сделаем все зависящее от нас, чтобы оставить в наследство нашим детям страну, о которой мы мечтаем". Пашинян подчекнул, что объявил забастовку не как представитель политической силы, а как гражданин, права которого попираются .

В 2008 году Никол Пашинян становится членом предвыборного штаба кандидата в президенты РА Левона Тер-Петросяна. После массовых акций протеста против результатов президентских выборов и силового разгона мирных митингов оппозиции 1 марта 2008 года, повлекшего за собой смерть 10 человек и ранения нескольких сотен демонстрантов, Пашинян, избегая политических репрессий, ушел в подполье. В его отношении был объявлен розыск, однако 1 июля 2009 года, проведя в подполье год и 4 месяца, Никол Пашинян добровольно является в прокуратуру и подвергается аресту . Находясь в изоляторе Службы национальной безопасности, Пашинян начал писать цикл статей "Тюремный дневник", которые публиковались в газете "Айкакан жаманак" .

10 января 2010 года в Ереване, в 10-м округе, состоялись довыборы в Национальное собрание Армении, для участия в которых была выдвинута кандидатура Никола Пашиняна. Будучи под арестом, Пашинян не смог полноценно провести свою предвыборную кампанию. Выступивший на митинге оппозиции лидер Армянского национального конгресса, первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что права кандидата в депутаты Никола Пашиняна нарушены изначально, поскольку он должен был быть освобожден сразу после регистрации окружным избиркомом .

Тюрьма и амнистия

19 января 2010 года Никол Пашинян был осужден на семь лет лишения свободы за якобы организацию массовых беспорядков в марте 2008 г. 9 марта 2010 Апелляционный Уголовный суд РА, применив к нему амнистию, наполовину сократил Пашиняну неотбытую часть срока наказания.

В ночь с 10 на 11 ноября 2010 в общей камере УИУ "Кош", где в то время содержался Никол Пашинян, произошел инцидент: двое мужчин в черной одежде и в масках напали на лежащего на нарах журналиста и начали его бить . После того, как Пашинян стал звать на помощь, неизвестные покинули камеру. Вскоре после инцидента, 16 ноября 2010, Никол Пашинян был переведен в карцер, а в конце ноября - в УИУ "Артик" (с закрытым режимом). Согласно пресс-релизу Уголовно-исполнительного управления Министерства юстиции РА, причиной перевода Н.Пашиняна в УИУ "Артик" стали "неоднократные нарушения последним режима заключения", а также конфликты с другими заключенными. Никол Пашинян в судебном порядке опротестовал принятое тюремной администрацией "Кош" решение от 16 ноября 2010 о переводе его в карцер .

27 мая 2011 года, в рамках амнистии, объявленной в связи с 20-летием независимости Армении, Пашинян вышел на свободу.

Биография

Родился 1 июня 1975 в городе Иджеван Армянской ССР. В 1991 году закончил школу №1 Иджевана, в том же году поступил на филологический факультет Ереванского Государственного Университета по специальности "журналистика". В 1995 году, несмотря на отличные успехи, Никол Пашинян за политические взгляды был исключен из ЕГУ .

С 1992 года Пашинян активно занимался журналистикой, его первая статья была опубликована на первой полосе газеты "Авангард".

В 1993 -1994 гг. Никол Пашинян работал корреспондентом газеты "Дпрутюн", а в 1994 - 1998 гг. Пашинян - корреспондент газет "Лрагир", "Лрагир ор", "Молорак".

В 1995 - 1997 гг. Никол Пашинян был редактором вкладыша "Эм-эс-э" газеты "Молорак".

С 1998 по 1999 года Пашинян стал главным редактором газеты "Орагир". В 1999 году "Орагир" была закрыта властями, и летом того же года Пашинян стал главным редактором газеты "Айкакан жаманак" .

Семья

Никол Пашинян женат, имеет троих детей.

