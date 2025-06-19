Самвел Карапетян арестован на два месяца

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Владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян, чей дом в Ереване обыскали силовики после его публичного выступления в поддержку Армянской апостольской церкви, обвинен в призывах к свержению конституционного строя и взят под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 17 июня силовики провели обыск в доме владельца "Ташир Групп" Самвела Карапетяна в Ереване. Перед этим влиятельный бизнесмен выразил поддержку Армянской апостольской церкви. У дома Карапетяна были задержаны 45 человек. Церковь и оппозиция осудили преследование Карапетяна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 9 июня Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви.

Суд первой инстанции общей юрисдикции в Ереване 18 июня постановил арестовать бизнесмена Самвела Карапетяна на два месяца. В ночь на 18 июня, после обысков, Карапетяна доставили сначала в отделение полиции, а затем в Следственный комитет, сообщает News.am.

Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя (часть 2 статьи 422 УК Армении). Максимальное наказание по этой статье составляет от двух до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Карапетяна Лиана Гаспарян заявила, что предприниматель не признает обвинение. Решение об аресте Карапетяна она назвала незаконным, отметив, что вменяемые ему действия зафиксированы на видео, которое может просмотреть “любой желающий”, отмечает информагентство “Новости-Армения”.

Обвинение, по данным агентства, касается фразы, произнесенной Карапетяном во время встречи с Католикосом всех армян в Эчмиадзине. При встрече с Гарегином II Карапетян заверил его в своей поддержке и осудил нападки властей Армении на церковь, заявив, что на стороне патриарха выступят некие политические деятели. "Если не удастся политикам, то мы по-своему примем участие в этом", – сказал также Карапетян.

Преследование Карапетяна 17 июня прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать предпринимателю необходимое содействие, передает РИА "Новости".

Самвел Карапетян находится на 44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $3,2 млрд. Миллиардер владеет группой компаний "Ташир" и сетью ТРЦ "Рио".

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