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04:01, 10 июня 2025

Пашинян призвал избрать нового главу Армянской церкви

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Католикос всех армян Гарегин II должен уйти в отставку, так как нарушил обет, заявил премьер-министр Армении. Пашинян отметил, что готов доказать наличие ребенка у главы Армянской апостольской церкви. 

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 29 мая выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления Армянской Апостольской церкви. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело. 2 июня у здания правительства Армении прошла акция в защиту Армянской церкви. 

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) - одна из древнейших христианских церквей. Ее епархии и приходы расположены на пяти континентах и объединяют около шести миллионов верующих. Высшим органом ААЦ является Церковно-Национальный Собор, говорится в справке "Кавказского узла".

Пост с призывом избрать нового Католикоса всех армян премьер-министр Армении опубликовал в социальной сети 9 июня. 

“Гарегин II нарушил обет безбрачия, который он добровольно взял на себя, у него есть ребенок. Это факт, и если Гарегин попытается это опровергнуть, я докажу это. Согласно Кодексу Армянской Апостольской Церкви, Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избран и не может быть католикосом. Ктрич Нерсисян должен освободить Патриаршие покои”, - написал Пашинян в Facebook*. 

Пашинян отметил, что является “верным последователем” ААЦ. “Армянская апостольская церковь должна избрать нового Католикоса, чье поведение будет проверено на добропорядочность перед выборами”, - добавил он, призвав верующих “объединиться для избрания действительно святейшего духовного лица Католикосом всех армян”.

Днем ранее, 8 июня, Пашинян также опубликовал пост с призывом “вернуть церковь народу”. 

На то, что Гарегин II нарушил обет, Пашинян намекнул еще 2 июня, высказавшись в условной форме: “Если выяснится, что Гарегин II имеет ребенка, он не может быть Католикосом всех армян”. Высший церковный совет ААЦ после этого высказывания провел собрание в Эчмиадзине, по итогам которого назвал слова Пашиняна о Католикосе "постыдной антицерковной кампанией", отмечает информагентство “Новости-Армения”.

"Кавказский узел" писал, что конфликт между властями Армении и Армянской Апостольской церковью длится с 2018 года. Явным он стал на фоне карабахской войны 2020 году и стремления наладить отношения с Турцией. Отказ Общественного телевидения транслировать 31 декабря 2024 года новогоднее обращение католикоса всех армян политологи назвали элементом противостояния.

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Автор: "Кавказский узел"

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