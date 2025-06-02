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15:06, 2 июня 2025

Противники Пашиняна на акции в Ереване выступили в защиту церкви

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Ереване раскритиковали премьер-министра Никола Пашиняна за нападки на Армянскую Апостольскую церковь.

Как писал "Кавказский узел", армянские политики и представители церкви потребовали от Никола Пашиняна извинений за оскорбления Армянской Апостольской церкви и вмешательство в ее деятельность. Инициатива "Айакве" призвала Генпрокуратуру возбудить в отношении Пашиняна уголовное дело.

29 мая премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении "всё самое ненужное складируется в церквях", а также удивился тому, "сколько можно фальшивить, говорить о святом и быть атеистом, попирать святыни". Архиепископ Аршак Хачатрян в ответ заметил, что с 2019 года церковь неоднократно, но безрезультатно обращалась в госорганы по поводу сохранения святынь, имеющих статус памятников. Пашинян ответил на слова представителя церкви оскорблениями.

Сегодня около здания правительства Армении состоялась акция в защиту Армянской церкви. Участники акции развесили плакаты с надписями: «Армянская Апостольская святая церковь – опора армянской нации», «Нападающий на церковь служит сатане», «Проклятие предателям, позор тем, кто молчит» и другими, сообщает News.am.

"Мы не представляем никакую политическую силу, нами никто не руководит, мы никому не подчиняемся, но наша совесть не позволяет оставаться дома", - заявила участница акции протеста Элеонора Манандян.

Никол окончательно перешел красную черту

Женщина высказала возмущение позицией Никола Пашиняна. "Никол окончательно перешел красную черту. Я хочу обратиться ко всем людям, которые хотя бы иногда зажигают свечи и молятся Богу. Где вы сейчас, когда вашу веру попирают? Где вы сейчас, когда Никол осмелился осквернить ААЦ? Я не требую отставки, я требую, чтобы Никола немедленно судили", - приводит ее слова издание.

Армянская Апостольская Церковь (ААЦ) - одна из древнейших христианских церквей. Ее епархии и приходы расположены на пяти континентах и объединяют около шести миллионов верующих. Высшим органом ААЦ является Церковно-Национальный Собор, говорится в справке "Кавказского узла".

Публикация проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны пять женщин. Женщины прикрепляют листы бумаги с распечатанными лозунгами к веревке, натянутой около автомобильной парковки. Рядом видны двое полицейских, которые не вмешиваются в происходящее.

Выпады в адрес церкви вредят политическому имиджу премьер-министра

Напомним, противостояние между властями и церковью усилилось в 2020 году на фоне 44-дневной карабахской войны и стремления властей Армении наладить отношения с Турцией.

"В повестке правящей силы – нормализация отношений с Турцией, а церковь – национальный институт единения армян, в том числе духовного и политического. Для правящей силы идея единства армянского народа неприемлема, так как они считают ее препятствием для нормализации отношений с Турцией. В самой Турции армянскую диаспору считают врагом", - рассказал в декабре 2024 года "Кавказскому узлу" политобозреватель Акоп Бадалян.

Если правящая сила продолжит нападки на церковь, то без фальсификации Пашинян не сможет победить

Нападки на церковь еще больше снизят рейтинг Пашиняна и его команды, указал тогда же политолог Андриас Гукасян. "2025 год – предвыборный год. Лидер партии власти выступает с позиции терпимого отношения к Турции и прощения ее исторических преступлений. [...] Но армянское общество – патриархальное, и пропаганда Пашиняна навредит избирательной кампании. Если правящая сила продолжит нападки на церковь, то без фальсификации Пашинян не сможет победить на парламентских выборах. Опросы говорят о серьезном падении его рейтинга. Пашинян стоит перед выбором – сохранить демократические ценности или строить авторитарное государство, как Россия и Белоруссия", - сказал он "Кавказскому узлу".

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Автор: "Кавказский узел"

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