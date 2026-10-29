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16:02, 29 октября 2026

Акции к дню памяти жертв репрессий анонсированы в Армении и Грузии

Участник акции. Скриншот видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=sK2AM1QU2RE

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В рамках акции "Возвращение имен", приуроченной ко дню памяти жертв политических репрессий, активисты в Тбилиси, Ереване и Ванадзоре зачитают имена погибших в годы сталинского террора.

Как писал "Кавказский узел",  29 октября 2025 года в Ереване и Тбилиси участники акций почтили память жертв репрессий в рамках акции "Возвращение имен" зачитав имена расстрелянных. Часть участников отметила, что важно не только хранить память о тех, кто убит в годы сталинского террора, но и поддерживать тех, кто сейчас находится в заключении по политическим статьям.

30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В России памятные акции все чаще проходят онлайн.

Сегодня люди по всему миру читают имена жертв советского террора. В YouTube-канале проекта «Возвращение имен» идет трансляция того, как люди в разных концах света говорят о самых важных для них ценностях.

«Кто-то читает имена на площади, а кто-то записал видео дома или у мест памяти. Любое участие ценно. Сегодня весь день мы будем показывать, как по-разному можно проявлять солидарность и сохранять память о жертвах репрессий», — указано в сообщении. 

Как следует из данных на сайте проекта, на Кавказе акции запланированы сегодня в Тбилиси (Грузия), Ереване и Ванадзоре (Армения).

В Тбилиси активисты соберутся у знака «Последнего адреса» памяти Коте Кандарели по адресу: проспект Руставели, 37.

В армянском Ванадзоре акция пройдет в парке Железнодорожников, у Мемориала жертвам политических репрессий.

В Ереване акция анонсирована у памятника Егише Чаренцу в парке Еритасардутян.

Возвращение имен — ежегодная акция памяти жертв советского террора. 29 октября люди по всему миру собираются, чтобы вслух прочесть имена расстрелянных и репрессированных советским государством, — и увидеть друг друга. В 2025 году Возвращение имен прошло в 150 городах. "За прошедшие годы география и смысл акции не единожды менялись, но неизменным остается главное: чтение имен как сохранение памяти и форма гражданского сопротивления. В 2025 году в Возвращении имен участвовали и российские политзаключенные: они сообщили нам в письмах, какие имена хотели бы прочесть, если бы были на свободе. И мы прочли эти имена за них", - говорится на сайте проекта.

Для чтения имен выбрали 29 октября — канун Дня политзаключенного. С тех пор Возвращение имен много лет проходило 29 октября у Соловецкого камня в Москве, в разных городах России, а затем и мира. При этом 30 октября осталось днем выражения солидарности с политзаключенными, число которых растет с каждой неделей.

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Автор: "Кавказский узел"

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