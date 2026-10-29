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02:56, 29 октября 2026

Украинец осужден в Северной Осетии по делу о шпионаже

Следственный изолятор. Фото: Елена Синеок / Юга.Ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Северной Осетии приговорил к длительному сроку гражданина Украины, признав его виновным в слежке за военными. 

Дело 34-летнего Игоря Гопаченко рассматривал Верховный суд республики. Вмененная мужчине статья о шпионаже (276 УК России) предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. 

Основанием для преследования гражданина Украины стали материалы управления ФСБ по Северной Осетии и пограничного управления ведомства. 

Согласно версии силовиков, Игорь Гопаченко по собственной инициативе передавал украинским спецслужбам информацию о российских военных, – а именно, данные о “количестве и местонахождении личного состава и военной техники Вооруженных сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции”, говорится в публикации ТАСС. 

В сообщении ведомства не приводятся детали дела и не уточняется, каким образом гражданин Украины получал эти сведения. Также не сообщается, согласился ли он с обвинением. 

Суд приговорил Игоря Гопаченко к 13 годам строгого режима. В открытой картотеке Верховного суда Северной Осетии информация о деле Гопаченко отсутствует. 

На коротком оперативном видео, которое североосетинские издания опубликовали в своих Instagram*-аккаунтах, сотрудники МВД и ФСБ ведут мужчину по коридору, а затем заводят в автозак полиции Владикавказа; лица человека не видно, он снят со спины. Судя по одежде людей на видео, запись была сделана в летнее время года. 

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2023 года ФСБ отчиталась о задержании в Северной Осетии гражданина Украины по подозрению в шпионаже, но имя арестованного тогда не называлось. Силовики утверждали, что мужчина “передавал для ВСУ информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции путем направления географических координат, фотоснимков и видеоматериалов”, – не уточняя, каким образом он имел доступ к таким данным.

С 2022 года граждане Украины в разных регионах юга России подвергались уголовному преследованию по делам о шпионаже с аналогичными или схожими формулировками. Так, в январе 2024 года Ростовский областной суд приговорил уроженца Макеевки Александра Нечаева к 13 годам колонии, признав виновным в шпионаже. В феврале того же года стало известно, что до приговора по делу о шпионаже и участии в террористическом сообществе не дожил 71-летний гражданин Украины Виктор Демченко – мужчина в конце 2023 года умер от последствий инсульта в ростовской тюремной больнице.

В августе 2024 года суд в Краснодаре приговорил гражданина Украины Евгения Монастырева к 11 годам колонии, признав его виновным в шпионаже – утверждалось, что он собирал сведения о критической и транспортной инфраструктуре Кубани. В июне 2026 года в Южный окружной военный суд поступило дело 62-летнего украинца, жившего в Краснодарском крае: обвинение связало его с ударами по "объектам топливно-энергетического комплекса" в Туапсе. 

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Автор: "Кавказский узел"

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