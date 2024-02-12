Обвиняемый в шпионаже гражданин Украины умер в ростовской тюремной больнице

12 февраля 2024, 04:40

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Уголовное дело против гражданина Украины Виктора Демченко, который обвинялся в шпионаже и участии в террористическом сообществе, закрыто в связи с тем, что он умер от последствий инсульта в тюремной больнице.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял решение прекратить уголовное преследование гражданина Украины Виктора Демченко, который обвинялся в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении боеприпасов и оружия.

Такое решение было принято в связи с тем, что 71-летний Демченко умер в тюремной больнице, пишет 11 февраля "Коммерсант".

Дело Демченко поступило в суд в сентябре 2023 года. Во время слушания он находился в первом следственном изоляторе Ростова-на-Дону. В 20-х числах декабря у него случился инсульт, его перевели в центральную городскую больницу, а затем - в специализированную больницу №19 ГУФСИН по Ростовской области. Там он 31 декабря умер, информирует ТАСС.

Судебный процесс по делу Демченко проходил в закрытом режиме, материалы в его отношении засекречены. Прошло семь заседаний.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 января Ростовский областной суд приговорил уроженца Макеевки Александра Нечаева к 13 годам колонии, признав виновным в шпионаже.

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