Уроженец Макеевки осужден в Ростове-на-Дону за шпионаж

20 января 2024, 05:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Макеевки Александра Нечаева виновным в шпионаже и приговорил к 13 годам колонии.

Дело уроженца города Макеевки (Донецкая народная республика) рассматривал Ростовский областной суд.

Дело Александра Нечаева рассматривала коллегия из трех федеральных судей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, пишет 19 января "Коммерсант".

Нечаев признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Издание отмечает, что с дела о шпионаже рассматриваются в Ростовском областном суде с июня 2023 года. Уже вынесено восемь приговоров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 12 января стало известно о приговоре уроженцу Херсонской области Александру Процюку. Он признан виновным в шпионаже и приговорен к 11 годам колонии.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.