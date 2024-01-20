20 января 2024, 05:10

Уроженец Макеевки осужден в Ростове-на-Дону за шпионаж

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Суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Макеевки Александра Нечаева виновным в шпионаже и приговорил к 13 годам колонии.

Дело уроженца города Макеевки (Донецкая народная республика) рассматривал Ростовский областной суд.

Дело Александра Нечаева рассматривала коллегия из трех федеральных судей. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, пишет 19 января "Коммерсант".

Нечаев признан виновным по статье 276 УК РФ (шпионаж) и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Издание отмечает, что с дела о шпионаже рассматриваются в Ростовском областном суде с июня 2023 года. Уже вынесено восемь приговоров.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 12 января стало известно о приговоре уроженцу Херсонской области Александру Процюку. Он признан виновным в шпионаже и приговорен к 11 годам колонии.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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