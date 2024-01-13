13 января 2024, 03:00

Уроженец Херсонской области осужден в Ростове за шпионаж

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Суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Херсонской области Александра Процюка виновным в шпионаже и приговорил к 11 годам колонии.

Дело уроженца Херсонской области Александра Процюка рассматривал Ростовский областной суд.

Коллегия из трех судей вынесла Процюку приговор по статье 276 УК РФ (шпионаж). Он осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет 12 января "Коммерсант".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года в Северной Осетии был арестован гражданин Украины, обвиняемый в шпионаже.

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Примечание:

"Бывший кубанский силовик оштрафован за разглашение гостайны", "Екатеринбуржец задержан в Северной Осетии по подозрению в госизмене", "Задержанная на "Верхнем Ларсе" Умерова арестована по делу о госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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