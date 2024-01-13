Уроженец Херсонской области осужден в Ростове за шпионаж

13 января 2024, 03:00

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Суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Херсонской области Александра Процюка виновным в шпионаже и приговорил к 11 годам колонии.

Дело уроженца Херсонской области Александра Процюка рассматривал Ростовский областной суд.

Коллегия из трех судей вынесла Процюку приговор по статье 276 УК РФ (шпионаж). Он осужден на 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, пишет 12 января "Коммерсант".

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре прошлого года в Северной Осетии был арестован гражданин Украины, обвиняемый в шпионаже.

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