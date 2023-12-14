14 декабря 2023, 05:20

Подозреваемый в шпионаже арестован в Северной Осетии

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Сотрудники УФСБ по Северной Осетии обвинили в причастности к шпионажу гражданина Украины, он арестован.

По данным силовиков, гражданин Украины передавал ВСУ информацию о передвижении военной техники.

"Установлено, что подозреваемый передавал для ВСУ информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции путем направления географических координат, фотоснимков и видеоматериалов", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), подозреваемый арестован.

"Кавказский узел" также писал, что в августе ростовские силовики задержали гражданку Украины, которая подозревается в том, что передавала украинским спецслужбам данные о дислокации российских воинских подразделений и перемещениях военной техники. А ранее суд приговорил сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Картычко к 12 годам, признав его виновным в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений, которые могли быть использованы против безопасности России.

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Примечание:

"Бывший кубанский силовик оштрафован за разглашение гостайны", "Екатеринбуржец задержан в Северной Осетии по подозрению в госизмене", "Задержанная на "Верхнем Ларсе" Умерова арестована по делу о госизмене".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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