Подозреваемый в шпионаже арестован в Северной Осетии

14 декабря 2023, 05:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники УФСБ по Северной Осетии обвинили в причастности к шпионажу гражданина Украины, он арестован.

По данным силовиков, гражданин Украины передавал ВСУ информацию о передвижении военной техники.

"Установлено, что подозреваемый передавал для ВСУ информацию о местоположении и маршрутах передвижения военной техники ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции путем направления географических координат, фотоснимков и видеоматериалов", - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует "Интерфакс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), подозреваемый арестован.

"Кавказский узел" также писал, что в августе ростовские силовики задержали гражданку Украины, которая подозревается в том, что передавала украинским спецслужбам данные о дислокации российских воинских подразделений и перемещениях военной техники. А ранее суд приговорил сотрудника Минприроды Краснодарского края Юрия Картычко к 12 годам, признав его виновным в сборе и передаче Службе безопасности Украины сведений, которые могли быть использованы против безопасности России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.