Арашуков Рауф Раулевич

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Российский предприниматель и политик, член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии с 2016 года, 30 января 2019 года задержан в Москве по подозрению в причастности к двум убийствам и хищению газа на 30 миллиардов рублей. 27 декабря 2022 года приговорен к пожизненному сроку заключения.

Обращение к Кадырову

16 октября 2024 года на изредка обновляемой странице Рауфа Арашукова в Instagram** был опубликован пост. В нем Арашуков просит прощения у Рамзана Кадырова “за все ошибки, которые совершил" “непреднамеренно” и обращается к нему с просьбой о помощи. "Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет", - написано в посте.

Апелляция

23 мая 2023 года адвокат бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова подала жалобу в Генпрокуратуру. При ознакомлении с протоколами судебных заседаний, необходимых для составления подробной апелляционной жалобы, Арашукову на протяжении нескольких часов не снимали наручники, что делало невозможным знакомство с судебным документами. Адвокат отметила, что Арашуков зафиксировал полученные от наручников повреждения в медчасти "Лефортово".

9 января 2023 года защита обжаловала приговор Рауфу Арашукову в апелляционном суде.

Приговор

27 декабря 2022 года Мосгорсуд суд удовлетворил запрос прокуратуры и приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиненного по делу о преступном сообществе и заказных убийствах, к пожизненному сроку заключения. 9 января 2023 года защита обжаловала приговор.

5 декабря 2022 года гособвинение просило Мосгорсуд приговорить Рауфа Арашукова к пожизненному лишению свободы в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей.

23 сентября 2022 года коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауфа Арашукова, как и его отца Рауля Арашукова, к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило, по решению присяжных, то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых.

30 января 2019 года Арашуков был лишён неприкосновенности по ходатайству Генеральной прокуратуры России и задержан правоохранительными органами в здании Совета Федерации. По сообщению Следственного комитета России, установлена его причастность к совершению особо тяжких преступлений .

При этом Арашуков оказывал сопротивление и пытался бежать. «Да, вы знаете, он пытался. Действительно, так и было. Он пытался подняться наверх и уйти с заседания», - сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко .

На видео, распространенном 30 января пресс-службой СКР, показано как сенатора доставляют в Следственный Комитет России.

5 сентября 2018 года родственники убитых — лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова — пикетировали здание Управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу в Пятигорске, требуя доведения расследования до конца и наказания всех виновных. В частности, они ссылались на показания задержанных участников указанных преступлений, называвших заказчиком Рауфа Арашукова. Эти обвинения поддержал председатель Совета старейшин черкесского народа Абу Банов и делегаты состоявшегося в эти же дни в Черкесске съезда черкесского народа .

В материале «Кавказского узла» «Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии» говорится, что Аслан Жуков был застрелен 14 марта 2010 года в Черкесске, а убийство советника президента республики Фраля Шебзухова было совершено двумя месяцами позже.

В это же время против российского сенатора возбудили уголовное дело в Объединенных Арабских Эмиратах: прокуратура Дубая ведет расследование по заявлению депутата горсовета Черкесска Руслана Карданова. Депутат полагает, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ. При этом в Совете Федерации утверждают, что проверяли информацию о виде на жительство Арашукова и нарушений не обнаружили .

Карданов, свидетель по делу об убийстве Аслана Жукова, также утверждает, что 24 октября 2018 года был избит Арашуковым и его охранниками у горотдела полиции в центре Черкесска .

Отец сенатора – Рауль Арашуков - был в этот же день задержан в Петербурге в одном из офисов «Газпрома». По версии следствия, он причастен к хищениям газа на сумму более 30 млрд рублей. По этому делу сотрудники СКР и ФСБ проводят обыски в доме сенатора и его отца в Карачаево-Черкесии, в Москве, Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

22 февраля 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что арест и дело Арашукова – часть последовательной работы с коррупцией, а не кампанейщина или какие-то случайные разовые действия .

Борьба кланов

Некоторые журналисты и блогеры Карачево-Черкесии считают, что Арашуковы вовлечены в клановое черкесское соперничество с семьей предпринимателя и предыдущего сенатора от КЧР (2011—2016) Вячеслава Дерева, последнее обострение между которыми началось после того, как президент Рашид Темрезов снял с должности главы Адыге-Хабльского района ставленника Рауфа Арашукова – Султана Карданова и назначил сына Вячеслава Дерева – Эдуарда.

Вячеслав Дерев был задержан 6 марта 2018 года в своем доме в Карачаево-Черкесии и этапирован в Москву. Он обвинялся по делу о хищении свыше 119 миллионов рублей при строительстве животноводческих комплексов в ЮФО и СКФО. 1 марта 2019 года суд в Москве отказался продлить арест Дерева на срок более года и освободил его в зале суда, а 15 января 2021 года суд в Ставрополе прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности - говорится в биографии Вячеслава Дерева.

На фоне арестов членов семьи Арашуковых у Дерева появился шанс вновь оказаться на свободе, - полагал журналист Максим Шевченко, утверждающий, что хорошо знаком и с Деревом, и с Рауфом Арашуковым, между семьями которых «были давние противоречия». После последовавшего смягчения, а затем и прекращения уголовного преследования Вячеслава Дерева, противостояние Деревых и Арашуковых осталось в прошлом, - считает Шевченко. «Я думаю, что Арашуковы будут просто уничтожены политически и экономически, судя по тому, что происходит», - сказал он «Кавказскому узлу».

По информации другого журналиста, Тимура Жужуева, у Арашуковых в Карачаево-Черкесии больше нет поддержки. «Высокопоставленные силовики, которые им создавали возможности, которые лоббировали их вопросы, уже не при должностях. Никаких политических дрязг или интриг нет. Бизнес Деревых работает, у них в перспективе еще больше масштабных проектов», - отметил он.

Биография

Рауф Арашуков родился 23 июня 1986 года в ауле Хабез Хабезского района Ставропольского края в семье Рауля Туркбиевича Арашукова. По национальности - черкес.

Отдельного внимания заслуживает образование Арашукова. После ареста сенатора в СМИ появилась информация о том, что у него всего 6 классов школы.

«Он производил, я должен сказать, очень приятное впечатление. Я бы никогда не поверил, что у него только шесть классов образования», - рассказал телеканалу «Дождь»* сенатор, первый заместитель председателя комитета по экономической политике Сергей Калашников .

В 2007 году в возрасте всего 21 года Арашуков получил диплом Ставропольского государственного университета по специальности «юриспруденция».

Однако сенатор Вячеслав Дерев в феврале 2012 года высказывал сомнения в подлинности образования 25-летнего Рауфа Арашукова: "Он уже кандидат наук, хотя ни его школьного аттестата, ни вузовского диплома, наверное, никто не видел", - заявлял Дерев в интервью "Российской газете".

Сам Рауф Арашуков во время заседания в Басманном суде Москвы не смог вспомнить, как точно называлось учебное заведение, в котором он учился. Отвечая на вопрос судьи об образовании, он заявил, что окончил «Северо-Кавказский университет». Судья переспросила, уточняя, «Ставропольский или Северо-Кавказский» университет имеет в виду сенатор, и Арашуков ответил, что окончил «Ставропольский Северо-Кавказский» университет, говорится в материале «Открытых медиа» от 30 января.

Но университета с таким названием не существовало в бытность Арашукова якобы студентом и не существует сейчас. В Ставрополе до 2012 года действовал Ставропольский государственный университет, который позже вошел в состав Северо-Кавказского федерального университета.

Во время того же слушания об избрании меры пресечения судья сделала замечание Арашукову, когда тот отказался вставать. Судья выразила удивление, что сенатор, имея юридическое образование, не знает процедуру, указывало РИА «Новости» 31 января.

Десять опрошенных журналистами выпускников Ставропольского государственного университета, закончившие юридический факультет в один год с Арашуковым, не смогли вспомнить ни одной встречи с ним в стенах вуза, сообщила 31 января радиостанция «Говорит Москва» .

«Рауф был в списках зачисленных в нашей группе. Впервые мы увидели нашего однокурсника через год, когда по всему Ставрополю появились плакаты с его именем, фамилией, фотографией и каким-то лозунгом. Но в реальности мы его так и не узрели. Даже на госэкзамен не пришел [...] Но пропуски ему в журнале не ставили. Говорили: мол, он же депутат, ему некогда учиться», - цитировала слова выпускника юрфака СГУ 1 февраля «Комсомольская правда - Северный Кавказ».

Трудовую деятельность начал в 2002 году техником 1 категории отдела по развитию производства ООО «Ставропольрегионгаз». В 2004 году занял пост заместителя начальника отдела инвестиций и имущественных отношений ООО «Ставропольская региональная компания по реализации газа».

В мае 2004 года в возрасте 17 лет выдвинулся самовыдвиженцем на довыборах в Ставропольскую городскую думу четвертого созыва по избирательному округу № 22. Довыборы были назначены в трех округах, где 4 апреля 2004 года победил кандидат «против всех». 23 июня 2004 года, за 11 дней до выборов, Арашукову исполнилось 18 лет. На состоявшихся 4 июля выборах получил 62.96% голосов. Стал самым молодым депутатом за всю постсоветскую историю выборов на Ставрополье .

В 2008 году указом президента Карачаево-Черкесии Мустафы Батдыева назначен министром труда и социального развития назначен министром труда и социального развития КЧР. В октябре-ноябре 2008 года Арашуков занимал пост помощника следующего президента КЧР Бориса Эбзеева.

В 2009 году занял пост главы администрации Хабезского муниципального района КЧР. В 2010 году сложил полномочия в связи с избранием депутатом народного собрания КЧР. Вновь вернулся к исполнению обязанностей главы в 2014-15 годах.

С 2010 по 2011 год – первый заместитель директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» в Карачаево-Черкесии.

В марте 2011 года Арашуков назначен первым заместителем председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Индриса Кябишева (кабинет сформирован после выборов главы КЧР Рашида Темрезова), курировал газификацию населенных пунктов. Одновременно, в октябре того же года, возглавил Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства», которым ранее руководил Рашид Темрезов.

В 2011–2014 годах – первый заместитель председателя правительства КЧР, начальник Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории КЧР Федерального дорожного агентства».

С 2016 года – член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Карачаево-Черкесской республики, член комитета по экономической политике – самый молодой сенатор в истории Российской Федерации.

Кандидат в мастера спорта по вольной борьбе.

Женат, жена – Аида Арашукова.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечания