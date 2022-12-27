Арашуковы приговорены к пожизненному заключению

27 декабря 2022, 16:40

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков приговорены к пожизненному заключению.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых, решили присяжные. Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к пожизненному лишению свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвиненных по делу о преступном сообществе и заказных убийствах. В последнем слове Арашуковы отказались признать вину. Оглашение приговора назначено на 27 декабря.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Мосгорсуд огласил сегодня приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Рауля Арашукова. Они приговорены к пожизненным срокам, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

"Нет препятствий для назначения пожизненного наказания Раулю и Рауфу Арашуковым", - заявила судья в ходе оглашения приговора.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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