Арашуковы отказались признать вину в суде

06 декабря 2022, 17:30

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Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков на сегодняшнем заседании в Мосгорсуде отказались признать вину по делу об организации преступной группы и заказных убийствах. Защита заявила о недоказанности вины подсудимых. Родные Фраля Шебзухова и Аслана Жукова сочли предложенное прокурором пожизненное лишение свободы справедливым наказанием.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября коллегия присяжных заседателей пришла к выводу, что причастность Рауфа и Рауля Арашуковых к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова доказана. Мотивом убийства послужило то, что жертвы мешали деятельности преступного сообщества Арашуковых, решили присяжные. Гособвинение попросило Мосгорсуд приговорить к пожизненному лишению свободы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова, обвиненных по делу о преступном сообществе и заказных убийствах.

По версии следствия, Рауль Арашуков поручил сыну организовать убийства зампредседателя движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков, в свою очередь, отдал приказ высокопоставленным силовикам не расследовать убийство Жукова. Следствие объединило производство по делам Арашуковых и трех силовиков, они стали обвиняемыми по общему делу о преступном сообществе. Подробнее об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

Защита сочла недоказанной вину Арашуковых

Сегодня состоялось заседание Московского городского суда по обвинению Рауфа, Рауля Арашуковых и ещё нескольких фигурантов в совершении целого ряда преступлений в составе организованной группы, включая два политических убийства. После вердикта присяжных, которые абсолютным большинством признали подсудимых виновными и запроса прокурора на наказание подсудимых стороны процесса обменялись репликами. А сами подсудимые выступили с последним словом, сообщил корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.

Ни Рауль, ни Рауф Арашуковы не признали свою вину в предъявленных обвинениях, которые подтвердили присяжные. "Я ничего противозаконного не совершал", - процитировал Рауля Арашукова его адвокат Владимир Постанюк.

По словам адвоката, трудно понять чем руководствовался прокурор, запрашивая такое наказание.

"Даже если считать, что события эти произошли, Рауль Арашуков не признавал никогда своё участие в них. Законность должна быть неотделима от справедливости. В данном случае этого нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Постанюк заявил, что защиту удовлетворит только оправдательный приговор.

Требование прокурора о наказании все подсудимые "встретили стойко"сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая.

Рауф Арашуков по-прежнему считает себя невиновным и не согласен с требованием прокурора, заявила она. "Мы доказали их невиновность вне зависимости от вердикта", - подчеркнула адвокат.

Адвокат Александр Самухов, который представляет бывшего главу управления Следкома по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова сообщил, что его подзащитный свою вину не признает.

"В ходе судебных слушаний стороной защиты были поданы неоднократно возражения на действия председательствующего судьи, ввиду нарушения процедурных норм УПК РФ. Все эти доводы будут отражены в апелляционных жалобах в случае вынесения неустраивающего нас приговора. Мы просили с Казбеком Ахматовичем его оправдать со ссылками на ч. 4-5 ст. 348 УПК РФ", - отметил Самухов.

Другие подсудимые также свою вину не признают, кроме Хашукаева и были кратки в своем последнем слове, прося суд вынести справедливое решение.

Родные жертв потребовали сурового наказания для подсудимых

Брат убитого Фраля Шебзухова Мурат Шебзухов считает справедливым запрошенное прокурором пожизненное заключение для подсудимых, однако решение остается за судом, отметил он.

Алла Камбиева, сестра Аслана Жукова, считает только пожизненное заключение справедливым наказанием для убийц брата.

"Мы потеряли брата. До сих пор каждый день оплакиваем его. И пожизненное наказание самое малое, что возможно. Нельзя им смягчить или облегчить его", - сказала Алла Камбиева корерспонденту "Кавказского узла".

Суд в ходе заседания рассмотрел продление всем подсудимым срока содержания под стражей до 7 апреля 2023 года. Ранее срок был до 7 января 2023 года.

"Это говорит о том, что приговор, скорее всего, огласят после Нового года. Хотя по вердикту присяжных через день-два может быть готов. Такие приговоры обычно коротки", - отметил адвокат Владимир Постанюк.

Суд сделал перерыв в заседании до 14.00 7 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что самое мягкое наказание – пять лет колонии общего режима – прокурор запросил для экс-директора филиала "Газпром Межрегионгаз Ставрополь" в Минеральных Водах Гузера Хашукаева, которого коллегия присяжных признала невиновным в участии в преступном сообществе. Еще двух подсудимых – Тимура Бетуганова и Казбека Булатова – гособвинение попросило приговорить к 24 годам колонии строгого режима со штрафом в миллион рублей, а бывшего следователя Андрея Филиппова – к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима, пишет агентство.

Напомним, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец, бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков находятся под арестом с января 2019 года. Следователи считают обоих причастными к убийствам Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также к хищениям газа на 3,8 миллиарда рублей. Кроме них, обвинения были предъявлены еще 18 людям. Дело Арашуковых и других обвиняемых было передано из Верховного суда Карачаево-Черкесии в Москву. Мосгорсуд согласился выделить дело Рауфа и Рауля Арашуковых и нескольких других обвиняемых в отдельное производство и передать его на рассмотрение присяжным.

На "Кавказском узле" опубликованы биографические справки о Рауфе Арашукове и его отце Рауле Арашукове. Новости о резонансном расследовании собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Опала Арашуковых".

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