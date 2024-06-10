В мае 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погиб один человек

10 июня 2024, 20:37

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В мае 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксированоа 1 жертва. В Карачаево-Черкесии убит один предполагаемый боевик, сведений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из открытых источников.

В ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии 17 мая в перестрелке с силовиками убит мужчина, которого ФСБ считает участником международной террористической организации, планировавшим нападения на сотрудников республиканских силовых структур.

Перестрелке в Ногайском районе предшествовали нападения на наряды полиции в Карачаевске 22 апреля и в поселке Мара-Аягъы 29 апреля.

В других регионах Северного Кавказа, к которым относятся Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и Чечня, ни вооруженных инцидентов, ни жертв вооруженного конфликта в мае 2024 года не зафиксировано.

Приведенная статистика не может со стопроцентной точностью отразить число жертв. Не все данные попадают в новостные сводки. Не всегда возможно проверить, насколько соответствуют действительности заявления правоохранительных органов, а новые данные о событиях отчетного периода становятся известными иногда уже после публикации статистики на «Кавказском узле».

Ранее, в апреле 2024 года зафиксировано 16 жертв. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии убиты 11 и ранены 5 человек.