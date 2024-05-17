Сотрудник ФСБ. Фото: пресс-служба ФСБ РФ http://nac.gov.ru/

17 мая 2024, 12:13

Вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал третьим за 25 дней

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Перестрелке в Ногайском районе, где силовики убили предполагаемого члена террористической организации, предшествовали нападения на наряды полиции в Карачаевске 22 апреля и в поселке Мара-Аягъы 29 апреля.

Как писал "Кавказский узел", в ауле Адиль-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии в перестрелке с силовиками убит мужчина, которого ФСБ считает участником международной террористической организации, планировавшим нападения на сотрудников республиканских силовых структур.

Убитый – гражданин России 1998 года рождения. При попытке задержания он оказал вооруженное сопротивление, на месте перестрелки найдены автомат Калашникова, патроны и самодельное взрывное устройство, заявила ФСБ.

Согласно подсчетам "Кавказского узла" , перестрелка в Ногайском районе стала в Карачаево-Черкесии второй с 29 апреля, когда было совершено нападение на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района.

В перестрелке 29 апреля силовиками были убиты пять человек, также погибли два силовика и еще четверо получили ранения. Следком заявил, что убитые силовиками опознаны как участники нападения на полицейских, которое произошло 22 апреля в Карачаевске.

22 апреля в Карачаевске также было совершено нападение на наряд полиции. Погибли два сотрудника, еще один силовик был ранен. После инцидента в розыск были объявлены пять подозреваемых. 24 апреля была найдена их машина.

Нападение на полицейских в Карачаевске не связано с подпольем, поскольку на Северном Кавказе оно практически ликвидировано. Нападавшие могут быть из криминальной среды, в том числе бывшими контрактниками из ЧВК, на это указывает уровень их подготовки, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Власти Карачаево-Черкесии выделили два миллиона семьям погибших силовиков", "Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Темрезов пообещал помощь семьям жертв атаки в Мара-Аягъы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 мая 2024, 12:30

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