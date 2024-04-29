Нападение на полицейских произошло в Карачаево-Черкесии

29 апреля 2024, 01:15

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Один полицейский погиб, еще несколько получили ранения в результате перестрелки с неизвестными, которые напали на пост ГИБДД в поселке Мара-Аягъы. Также убиты трое участников нападения.

В поселке Мара-Аягъы Карачаевского округа неизвестные люди напали на пост сотрудников ГИБДД, произошла перестрелка.

Нападение произошло около 00.00, по словам местных жителей, они услышали звуки стрельбы в районе перекрестка дорог Мара - Мара-Аягъы - Новый Карачай. Также, по предварительным данным, прозвучал минимум один взрыв, пишут сегодня, 29 апреля, "Известия" со ссылкой на собственные источники.

В ходе столкновения погиб один прикомандированный сотрудник правоохранительных органов, четверо местных полицейских получили ранения. Убиты ответным огнем также трое участников нападения, пишет телеграм-канал 112.

Официальной информации о происшествии, по данным на 01.15 мск, пока нет, сведений о задержании участников нападения - тоже.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь на 22 апреля было совершено нападение на полицейских на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Неизвестные открыли по ним стрельбу, а затем похитили их табельное оружие. В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД. Их автомобиль был найден 24 апреля.

Данный вооруженный инцидент в Карачаевске стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. При этом нападение на полицейских не связано с вооруженным подпольем, поскольку на Северном Кавказе оно практически ликвидировано, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Нападавшие могут быть из криминальной среды, в том числе бывшими контрактниками ЧВК, на это указывает уровень их подготовки, отметили они.

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