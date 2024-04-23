Аналитики усомнились в причастности подполья к инциденту в Карачаевске

23 апреля 2024, 17:28

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Нападение на полицейские в Карачаевске, в результате которого двое из них были убиты, не связано с подпольем, поскольку на Северном Кавказе оно практически ликвидировано. Нападавшие могут быть из криминальной среды, в том числе бывшими контрактниками из ЧВК, на это указывает уровень их подготовки, отметили аналитики Амир Колов, Руслан Кутаев и Ахмет Ярлыкапов.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня МВД по Карачаево-Черкесии заявило, что по подозрению в нападении на полицейских 22 апреля в Карачаевске разыскиваются Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

В Карачаевске в ночь на 22 апреля двое полицейских были убиты и один ранен в результате нападения. Этот вооруженный инцидент стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. Власти выделили семьям погибших силовиков по миллиону рублей.

Вооруженного подполья на Северном Кавказе, и в частности в Карачаево-Черкесии, не существует, считает полковник МВД в отставке Амир Колов. "Если вооруженное подполье было, то только в период войны в Чечне. Для него нужна организационная и финансовая поддержка извне, которой сейчас нет. Без подпитки оно не может существовать", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Инцидент в Карачаевске носит криминальный характер. В большей степени он даже может быть связан с конфликтом силовиков с кем-то из обывателей, считает Колов. "На Северном Кавказе имеет место беспредел со стороны силовиков, которые чувствуют свою безнаказанность. Авторитет этих структур падает. Отдельные силовики занимаются решением своих "шкурных" проблем. Возможно, эти или другие сотрудники "наехали", могли обидеть каких-то обывателей. Не исключено, что нападавшими были бывшие заключенные, в том числе из бывших силовиков, которые могли быть обижены когда-то полицейским начальством", – пояснил Колов.

В целом уровень подготовки сотрудников МВД на Северном Кавказе оставляет желать лучшего, считает он. "Никто их особенно не готовит. Неизвестно как они учились в школах и академиях МВД. Нет и курсов повышения квалификации, а если и есть, то их формально проходят", – пояснил полковник.

Инцидент может быть списан на боевиков, добавил он. "Это сплошь и рядом делается. Для того, чтобы прикрыть собственные пороки могут выдумать какие-угодно версии. Вплоть до объявления нападавших террористами", – отметил Колов.

На Северном Кавказе нет "старого подполья", заявил также президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Вполне возможно это совершили бывшие военнослужащие из числа зэков, набранных в ЧВК. За это говорит и то, что нападение было совершено подготовленными людьми <...> и прежде всего у них конфликт и неприязнь к полиции, Росгвардии", – сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также усомнился в должной подготовке силовиков к такого рода инцидентам. "А те, кто нападали, видимо не в первый раз участвовали в боестолкновениях", – считает аналитик.

Кутаев также высказал мнение, что в нападении на силовиков в Карачаевске могут обвинить боевиков. "Когда силовики зайдут в тупик в поисках, но надо же сделать раскрытие, то могут взять непричастных людей, подставить их и объявить их террористами", – сказал Кутаев.

Сомнение в том, что нападавшие причастны к вооруженному подполью, выразил также старший научный сотрудник Центра региональных исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов. От дальнейших комментариев он отказался.

"Сомневаюсь, что подполье осталось в Карачаево-Черкесии", – сказал Ярлыкапов корреспонденту "Кавказского узла".

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